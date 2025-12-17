Im Topspiel gegen die Patriots ließen die Buffalo Bills einmal mehr ihre Muskeln spielen. Doch was sind die Gründe für den aktuellen Aufschwung der Bills? von Julian Erbs "1,96 Meter groß, 113 Kilogramm schwer, läuft schnell, schwer zu tacklen, schwer zu Boden zu bringen, präzise, starker Wurfarm. Ich halte Ihnen hier praktisch eine Dissertation über einen Liga-MVP. Schauen Sie sich einfach alle Spiele an." So äußerte sich Patriots-Trainer Mike Vrabel über Josh Allen, der seinen Buffalo Bills dabei half, den Anschluss an die führenden New England Patriots in der AFC East nicht zu verlieren. Im Topspiel des 15. NFL-Spieltages überzeugte Allen erneut mit einer guten Leistung. Er brachte 19 von 28 Pässen für 193 Yards an den Mann, erzielte drei Touchdowns und leistete sich keine Interception.

Hinzu kamen elf Läufe für 48 Yards, mit denen er als Anführer das spektakuläre Comeback gegen die eigentlich so starken Patriots prägte.

NFL: Josh Allen erneut in MVP-Form Der Quarterback der Bills spielt mal wieder eine MVP-reife Saison, die von unnötigen Niederlagen überschattet wird. Nach 15 Spielen steht er bereits bei 3.276 Passing Yards, Rang acht der NFL. Dazu kommen 25 Passing Touchdowns, Rang vier der Liga.

Mit 535 Rushing Yards und zwölf Rushing-Touchdowns liefert er Bestwerte unter NFL-Quarterbacks. Zusammengefasst bedeutet das: Mit noch drei ausstehenden Spielen kommt Josh Allen aktuell auf etwas mehr als 3.750 Scrimmage Yards und 37 Touchdowns. Zum Vergleich: In seiner MVP-Saison erreichte er etwas über 4.250 Scrimmage Yards und 41 Touchdowns. Um diese Werte zu egalisieren, müsste er in den letzten drei Partien lediglich rund 500 Scrimmage Yards und vier Touchdowns erzielen. Dabei trifft er unter anderem auf die New York Jets und die Cleveland Browns, die beide bislang katastrophale Saisons spielen. Trotzdem fliegt seine Leistung ein wenig unter dem Radar.

Rückstände lassen Allen zur Macht werden Besonders nach Rückständen zeigt Allen, dass er zu den Besten gehört: In drei Spielen dieser Saison gegen die Baltimore Ravens, die Cincinnati Bengals und die Patriots lag Buffalo in der zweiten Hälfte jeweils mit mindestens zehn Punkten zurück und drehte die Partie zu einem Sieg. In den zweiten Halbzeiten dieser Spiele kam Allen kamen insgesamt 47 von 64 Pässen an, eine Quote von 73 Prozent. Dazu sammelte Allen 594 Passing Yards, fünf Passing Touchdowns, 143 Rushing Yards sowie drei Rushing Touchdowns.

"Natürlich wollen wir schneller ins Spiel kommen. Wir wollen uns nicht immer wieder in diese Situationen bringen, in denen wir zunächst zurückliegen. Aber wir haben gezeigt, dass wir uns daraus befreien können und für die entscheidende Phase der Saison gut gewappnet sind", sagte Allen über das Phänomen. "Das ist seine Superkraft. Das macht Josh Allen aus. Wir haben die ganze Woche darüber gesprochen", schwärmte Patriots-Star-Cornerback Christian Gonzalez über Allens Fähigkeit, Spiele zu drehen. Verhindern konnten auch sie es nicht.

Laufspiel eine große Stärke der Bills Auch James Cook hat in dieser Saison seinen Wert für die Bills nochmals deutlich gesteigert und klargemacht, dass er zu den besten Running Backs der gesamten Liga gehört. Mit 1.415 Rushing Yards liegt er nur knapp 30 Yards hinter Jonathan Taylor von den Indianapolis Colts und belegt damit Rang zwei in der NFL. Auch wenn Josh Allen das Herzstück der Offensive ist, darf Cooks Bedeutung nicht unterschätzt werden. Bleibt Cook unter der Marke von 100 Scrimmage Yards, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Bills das Spiel verlieren. Beim ersten Duell gegen die Patriots kam er auf 49 Yards, Buffalo unterlag mit 20:23. Gegen die Atlanta Falcons erzielte er 87 Yards, die Bills verloren 14:24. Auch gegen die Miami Dolphins blieb Cook mit 77 Yards unter 100, was in einer 13:30-Niederlage endete.

Die Special Teams als mitentscheidender Faktor Ein Aspekt, der in den wenigsten Statistiken prominent auftaucht, für den Erfolg jedoch von immenser Bedeutung ist, sind die Special Teams. Hier haben die Bills im Draft 2024 einen echten Glücksgriff gelandet.

