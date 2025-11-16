Anzeige
NFL - Verletzungs-Schock um Aaron Rodgers bei den Pittsburgh Steelers: Erste Diagnose ist bekannt

  Aktualisiert: 17.11.2025
  18:42 Uhr
  • ran.de

Aaron Rodgers führte die Pittsburgh Steelers zu einer Halbzeitführung, musste dann aber raus. Der Quarterback hat sich an der Hand verletzt.

Fällt Aaron Rodgers länger aus? Der Quarterback der Pittsburgh Steelers hat sich am 11. Spieltag gegen die Cincinnati Bengals am linken Handgelenk verletzt.

Rodgers musste in der ersten Halbzeit des Spiels gegen die Cincinnati Bengals ein paar Hits einstecken und hielt sich bereits während des Spiels das Handgelenk.

Schließlich ging kurz vor der Halbzeit vorzeitig in die Kabine. Offenbar macht ihm das Handgelenk größere Probleme, denn er wurde fortan von Backup Mason Rudolph ersetzt. Die Steelers fuhren gegen die Bengals einen am Ende deutlichen 34:12-Sieg ein und stehen jetzt bei 6-4.

Rodgers erlitt wohl Fraktur im linken Handgelenk

Nach "ESPN"-Informationen hat der Quarterback am Sonntag im NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals (34:12) eine kleine Fraktur im linken Handgelenk erlitten, Rodgers wirft mit rechts.

Wie schlimm es Rodgers genau erwischt hat, soll eine Untersuchung am Montag zeigen.

"Wir haben in der Umkleidekabine geredet, und er hat mir den Finger gezeigt. Nicht den bösen, sondern den Zeigefinger, er sagte: 'Du gehst rein‘", so Rudolph.

Der 30-Jährige brachte zwölf von 16 Pässen für 127 Yards an und warf einen Touchdown-Pass.
Für Pittsburgh (6:4 Siege) geht es im Rennen um ein Play-off-Ticket am Sonntag (19.00 Uhr) bei den Chicago Bears (7:3) weiter.

