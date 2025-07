NFL: Vertragsstreit! Bengals-Superstar boykottiert wohl Start des Training Camps

Die Bengals haben dem Sack Leader der NFL aus der vergangenen Saison mit 17,5 Sacks dem Bericht zufolge wohl bereits mehrere Angebote unterbreitet. Darunter offenbar auch eines am vergangenen Wochenende, wie das "NFL Network" berichtet, auch dabei kam aber offenbar nichts Konkretes heraus.

Hendrickson hatte im Mai erklärt, dass er für das ihm zustehende Gehalt in seinem letzten Vertragsjahr, der ihm 2025 ein Grundgehalt von 15,8 Millionen Dollar einbringt, nicht weiter für die Franchise auflaufen wird.

Demnach hält sich der Defense-Star damit weiterhin wie schon über die bisherige Offseason an seinen Plan, bis er einen neuen Vertrag erhält.

Defensive End Trey Hendrickson wird am heutigen Dienstag offenbar nicht am Beginn des Training Camps der Cincinnati Bengals teilnehmen. Dies berichtet NFL-Insider Adam Schefter.

Trey Hendrickson: Bengals-Boss glaubt weiter an Einigung

"Es war eine lange Verhandlung. Trey Hendrickson ist ein guter Spieler, er ist ein guter Kerl, wir wollen ihn hier haben", sagte Bengals-Owner Mike Brown am Montag. "Der Umgang mit ihm ist manchmal nicht so einfach und das ist in Ordnung, er hat das Recht, seinen Fall zu argumentieren. Wir werden versuchen, die Sache aus unserer Sicht zu betrachten und dann werden wir sehen."