NFL: Warum finden heute Nacht zwei Monday Night Games statt?

In Woche 4 der NFL-Saison 2024 steigen heute Nacht zwei Monday Night Games anstelle von einem. Aber warum?

Woche 4 der NFL-Saison 2024 wurde nahezu komplett absolviert. Lediglich zwei Partien stehen in der Nacht von Montag auf Dienstag noch aus.

Ab 1:30 Uhr bekommen es die Tennessee Titans mit den Miami Dolphins zu tun (im Liveticker auf ran.de), 45 Minuten später nehmen es dann die Seattle Seahawks mit den Detroit Lions auf (im Liveticker auf ran.de).

Aber Moment mal. Seit wann gibt es denn zwei Monday Night Games? In der Regel wird doch nur eine Partie am ersten Tag der Woche ausgetragen, oder?

Dass es an einem Montag zwei NFL-Begegnungen gibt, kommt zwar nur selten vor, ist grundsätzlich aber keine Neuerung. Schon in Woche 3 der laufenden Spielzeit war das der Fall. Auch in der vergangenen Spielzeit fanden an drei Montagen zwei NFL-Spiele statt, in dieser sind es sogar vier. Aber warum?