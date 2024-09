Anzeige

Die Buffalo Bills haben auch das dritte Spiel der Saison gewonnen. Gegegen die Jacksonville Jaguars gab es ein 47:10. Gerade in der 1. Halbzeit war es eine Machtdemonstration der Bills.

Von Kai Esser

Die Buffalo Bills haben in der AFC ein Ausrufezeichen gesetzt!

Das Heimspiel gegen die Jacksonville Jaguars gewannen die Bills mit 47:10. Bereits zur Pause stand es 34:3 für Buffalo. Damit erzielten die Bills in jedem Spiel mehr als 30 Punkte.

Quarterback Josh Allen zeigte sich in absoluter MVP-Verfassung. 23 seiner 30 Pässe brachte er für 263 Yards und vier Touchdowns an, das macht ein Passer Rating von 142,1. Die ersten fünf Drives mündeten alle in einem Touchdown.

Hinzu kommen 44 Rushing Yards, damit ist er auch Rushing Leader der Bills. Die vier Touchdowns verteilte er mit Khalil Shakir, Dalton Kincaid, Ty Johnson und Keon Coleman auf vier verschiedene Receiver. Für Coleman war es ein besonderer Touchdown, es war der erste seiner NFL-Karriere.

James Cook legte weitere 39 Rushing Yards und einen Touchdown oben drauf. In Garbage Time lief Ray Davis ein weiteres Mal in die Endzone.