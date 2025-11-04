American Football
NFL - Washington Commanders: Schwere Verletzung von Jayden Daniels - Head Coach Dan Quinn nimmt Schuld komplett auf sich
- Aktualisiert: 04.11.2025
- 10:14 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Nach der medialen Kritik übernimmt Dan Quinn Verantwortung. Der Head Coach der Washington Commanders sieht ein, dass er Quarterback Jayden Daniels vor seiner schweren Verletzung vom Platz hätte holen sollen.
"Das liegt zu 100 Prozent an mir".
Ein Satz voller Schmerz, Ehrlichkeit und Selbstreflexion.
So eröffnete Dan Quinn die Pressekonferenz nach dem Spiel seiner Washington Commanders gegen die Seattle Seahawks, bei der es eine krachende 14:38-Pleite setzte.
Beim fast aussichtslosen Zwischenstand von 7:38 im letzten Akt der Partie ließ der Head Coach seinen seit Wochen angeschlagenen Quarterback Jayden Daniels weiterhin auf dem Feld, statt ihn zu schonen.
Es kam, wie es fast schon kommen musste: Nach einem unglücklichen Hit renkte sich Daniels das linke Ellenbogengelenk aus. Eine brutale Verletzung. Die gesamte NFL unter Schock. Quinn steht wiederum in der Kritik, auf die er jetzt mit jenem Eingeständnis reagierte.
Commanders: Daniels-Lauf vor seiner Verletzung war nicht geplant
Quinn gab zu, dass er Daniels früher hätte auswechseln müssen: "Ich habe es einfach verpasst. Der Rückblick schmerzt. Ich denke die ganze Zeit darüber nach". Quinn wollte die Partie mit noch 12:30 Minuten auf der Uhr nicht abschenken. Er hat keinen seiner Starter rausgenommen. Dachte scheinbar nicht mal daran.
Daniels verletzte sich bei einem Scramble nach rechts. Wurde dann von einem durchbrechenden Verteidiger überrascht. Beim Aufprall knickte der linke Ellenbogen nach hinten. Quinn versicherte, er war kein Laufspielzug über Daniels geplant. Er hätte es dennoch wissen müssen:
"Das muss ich mit einberechnen. Das habe ich verpasst. Natürlich hat er spontan gescrambelt. Es ist Jayden. Das macht ihn ja so besonders".
Der 24-Jährige verpasste vor dem Seahawks-Duell schon drei Spiele in der Saison. Probleme mit dem Knie und dem Oberschenkel. Jetzt der Ellenbogen. Die ersten Röntgenaufnahmen zeigen laut "ESPN" keinen Knochenbruch. Quinn bestätigte jedoch, dass Daniels "einige Zeit fehlen werde" und man weitere Tests abwarten möchte. Die Verletzung scheint komplexer.
Mehrere Commanders-Stars fallen aus - Ertz bestürzt
Zusätzlich zur Verletzung von Daniels fielen zwei weitere Spieler der Commanders aus: Cornerback Marshon Lattimore erlitt einen Kreuzbandriss, und Receiver und Kick-Returner Luke McCaffrey brach sich das Schlüsselbein. Beide Spieler sind für die Saison raus, so wie bereits Running Back Austin Ekeler, der bereits seit Anfang der Saison ausfällt.
Und noch mehr: Top-Star Terry McLaurin fehlt auch im kommenden Spiel gegen die Detroit Lions, wie Quinn bestätigte. Der Wide Receiver laboriert immer noch an einer Oberschenkelverletzung. Er verpasste bereits fünf Spiele.
Die Commanders werden nicht auf die Daniels-Verletzung reagieren. Backup Marcus Mariota übernimmt. Es wird niemand anderes verpflichtet. Josh Johnson rückt zum Ersatz-QB auf. Sam Hartman wäre noch im Practice Squad.
Die Saison der Commanders liegt in Trümmern. Routinier und Tight End Zach Ertz zeigte sich über Daniels' Verletzung ebenfalls bestürzt: "Ich bin einfach verzweifelt. Ich kümmere mich um Jayden als Person viel mehr als um den Spieler. Der Spieler ist phänomenal, einer der besten in der Liga. Es bedeutet mir so viel, ihn so verletzt zu sehen. Football ist ein harter, körperlicher Sport. Verletzungen wie diese zu verdauen, ist schwer."