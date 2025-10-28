NFL: Gebrauchter Spieltag für Amon-Ra St. Brown und Co. – so lief es für die Deutschen in Week 9

ran zeigt, wie es für die Deutschen NFL-Spieler neben Superstar Amon-Ra St. Brown in der Week 9 lief. Von Mike Stiefelhagen In Week 9 kamen wieder mehrere deutsche Spieler zum Einsatz. Im wöchentlichen Report halten wir Euch auf dem Laufenden, wie die Performance der deutschen Athleten in der NFL aussieht. Die Highlights der NFL auf Joyn Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions kamen aus einer Bye Week und ließen gegen die Minnesota Vikings Federn. Brandon Coleman konnte als O-Liner seinen Quarterback vor einer schweren Verletzung nicht schützen. Und verlor deutlich gegen mit seinen Washington Commanders gegen die Seattle Seahawks. ran zeigt die Leistung Deutschen in Week 9.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions kamen aus einer Bye Week. Sie empfingen die angeschlagenen Minnesota Vikings. Und verloren trotzdem 24:27. St. Brown war dabei noch einer der besten Spieler. 97 Receiving Yards bei neun Receptions machen ihn zum Lieblingsziel seines Quarterbacks Jared Goff (13 Targets). Nur ein Touchdown blieb ihm diese Woche verwehrt. Mit 635 Receiving Yards belegt er damit ligaweit Rang sechs. Mit sieben Touchdowns ist er nur einen hinter Liga-Krösus Davante Adams.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Brandon Coleman (Washington Commanders) Week 9 war nicht seine. Zum einen verletzte sich Quarterback Jayden Daniels bei der heftigen 14:38-Niederlage gegen die Seattle Seahawks schwer, zum anderen war Brandon Coleman nur an elf Prozent der Offensivspielzüge beteiligt. Er spielte sieben Snaps. Konnte als O-Liner die unglückliche Verletzung nicht verhindern. Dennoch ein Rückschritt zur Vorwoche. Es ist eine schwierige Saison. Denn zwischen Week 3 und 8 war Coleman nicht mehr im offiziellen Spieltagskader der Washington Commanders. Vergangene Woche feierte er gegen die Kansas City Chiefs sein Comeback. Durch den Ausfall von Laremy Tunsil bekam Coleman seine Chance und zeigte trotz der 7:28-Niederlage eine solide Leistung. Auch Quarterback Marcus Mariota lobte seinen Auftritt nach dem Spiel. Der Third-Round-Pick der Commanders war zu Saisonbeginn als Left Guard gestartet, verlor dann aber den Konkurrenzkampf gegen Chris Paul. Durch zusätzliches Training auf verschiedenen Positionen hat sich Coleman in den letzten Wochen besser vorbereitet, um öfter im Notfall einspringen zu können.

Jakob Johnson (Houston Texans) Die Houston Texans haben in der vergangenen Woche eine erfreuliche Nachricht für deutsche Fans verkündet: Johnson steht vor einer Rückkehr von der Injured-Reserve-Liste. Die Texans haben das 21-Tage-Fenster gestartet. Johnson darf also wieder mittrainieren, muss aber innerhalb der nächsten drei Wochen zum aktiven Kader dazustoßen. Passiert das aus irgendeinem Grund nicht, ist Johnsons Saison automatisch beendet.

NFL - Injury Update der Saison 2025: Schock für die Packers - Tucker Kraft fällt nach Horror-Diagnose lange aus 1 / 18 © Imagn Images Tucker Kraft (Green Bay Packers)

Tucker Kraft, Tight End der Green Bay Packers, spielt das beste Jahr seiner Karriere, aber seine Saison ist nun wohl vorzeitig beendet. Laut Ian Rapoport von "NFL Network" hat sich Kraft das Kreuzband gerissen und fällt damit für den Rest der Spielzeit aus. Die Packers haben die Diagnose allerdings noch nicht offiziell bestätigt. © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Laut Medienberichten hat sich Quarterback Jayden Daniels von den Washington Commanders bei der Heimniederlage gegen die Seattle Seahawks den linken Ellbogen ausgekugelt und wird vorerst ausfallen. Ob der 24-Jährige in dieser NFL-Saison überhaupt noch einmal auflaufen kann, ist derzeit ungewiss. Bei einem Sack durch Seahawks-Linebacker Drake Thomas knickte Daniels’ Ellbogen nach hinten, als er beim Sturz die Hand auf dem Rasen abstützte © IMAGO/Imagn Images Cooper Kupp (Seattle Seahawks)

Die Seattle Seahawks müssen im Sunday Night Game gegen die Washington Commanders wohl auf Wide Receiver Cooper Kupp verzichten. Der Passempfänger, der aufgrund von Verletzungen an der Ferse und der Achillessehnen als fraglich gelistet ist, wird laut "ESPN" nicht spielen können. Damit sind die Seahawks auf der Receiver-Position dünn besetzt, fallen doch bereits Jake Bobo und Dareke Young aus. © ZUMA Press Wire Jakob Johnson (Houston Texans)

Der deutsche Fullback ist nach seiner Oberschenkel-Verletzung auf gutem Weg zum Comeback. Nachdem am Mittwoch das sogenannte "21-Tage-Fenster geöffnet" wurde, trainierte er an den Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag voll mit - sein Verletzten-Status vor dem Spiel gegen die Denver Broncos ist "Questionable". © IMAGO/Imagn Images Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)

Der Pro Bowl Cornerback wird den Seahawks gegen die Washington Commanders wieder zur Verfügung stehen. Nach fünf verpassten Spielen wegen einer Knieverletzung kehrt er nun wieder zurück. Seit Witherspoon 2023 in der NFL ist, war es seine längste Pause. © 2025 Getty Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Auch in Week 9 wird Mac Jones den verletzten Quarterback Brock Purdy bei den San Francisco 49ers ersetzen. Nachdem Purdy unter der Woche wieder eingeschränkt am Training teilgenommen hatte, könnte er nach seiner Zehenverletzung zurück aufs Feld kehren. Allerdings wollen die 49ers laut "ESPN" nichts überstürzen und vertrauen daher noch ein weiteres Mal auf Jones. © Imagn Images Pat Surtain II (Denver Broncos)

Cornerback Pat Surtain II von den Denver Broncos wird mehrere Spiele wegen einer Zerrung des linken Brustmuskels verpassen. Sein Team setzte ihn nun offiziell auf die Injured-Reserve-Liste. Surtain verletzte sich beim 44:24-Heimsieg am Sonntag gegen die Dallas Cowboys, als er sich 22 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit beim Tackling gegen Wide Receiver George Pickens unglücklich den linken Arm und die Schulter verdrehte. © ZUMA Press Wire Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Der Defensive End hat sich zum Ende der ersten Halbzeit gegen die New York Jets erneut an der rechten Hüfte verletzt. Bereits zuvor hatte die Hüfte dem Pass Rusher Problemen bereitet. Am 9. Spieltag wird er auf dem Injury Report als "Zweifelhaft" (Doubtful) geführt. Bei den ersten Einheiten trainierte er nur eingeschränkt am Freitag stand er gar nicht mit seinen Kollegen auf dem Feld. © 2025 Getty Images D'Andre Swift (Chicago Bears)

Der Running Back hat die gesamten Trainingseinheiten der Woche mit einer Leisten-Verletzung verpasst und wird daher auch gegen die Cincinnati Bengals am Spieltag fehlen. Die Verletzung stammt bereits aus Woche 6 gegen die Washington Commanders. Swift spielte in den zwei folgenden Wochen trotzdem und muss nun endgültig pausieren und sich auskurieren. © IMAGO/Imagn Images Travis Hunter (Jacksonville Jaguars)

Bittere Nachrichten für die Jacksonville Jaguars: Der Nummer-2-Pick des diesjährigen Drafts, Travis Hunter, wird auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und verpasst damit sicher die nächsten vier Spiele. Hunter zog sich im Training eine Knieverletzung zu, nachdem er vor der Jaguars-Bye-Week in Woche sieben mit acht Catches für 101 Yards und seinem ersten Touchdown seinen NFL-Durchbruch feierte. © IMAGO/ZUMA Press Wire Isiah Pacheco (Kansas City Chiefs)

Im Topspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills müssen die Chiefs einen herben Ausfall verkraften. Running Back Isiah Pacheco fällt aufgrund eines überdehnten Knies aus und steht Head Coach Andy Reid nicht zur Verfügung. Damit rückt Kareem Hunt in die Startformation und übernimmt die Rolle des Starting Running Backs. © ZUMA Press Wire Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Die Los Angeles Rams können in Woche 9 gegen die New Orleans Saints offenbar wieder auf Star-Receiver Puka Nacua zurückgreifen. Der 24-Jährige, der aufgrund einer Knöchelverletzung das London Game in Woche 7 gegen die Jacksonville Jaguars verletzt verpasst hatte, sagte vor dem Duell gegen die Saints, er fühle sich "fantastisch" und sei "bereit". Vor seiner Verletzung führte Nacua die NFL in Receptions und Receiving Yards an. In Woche acht hatten die Rams spielfrei. © ZUMA Press Wire Joe Flacco (Cincinnati Bengals)

Die Bengals bangen um den Einsatz ihres Quarterbacks im kommenden Spiel gegen die Chicago Bears am Sonntag. Joe Flacco verletzte sich in der Schlussphase der Partie gegen die New York Jets am vergangenen Sonntag an der rechten Schulter und konnte deswegen am Mittwoch nicht trainieren. Head Coach Zac Taylor bezifferte Flaccos Einsatzchancen gegen die Bears auf "50:50". Flacco war erst im Laufe der Saison zu den Bengals gewechselt, um den verletzten Joe Burrow zu ersetzen. © UPI Photo Terry McLaurin (Washington Commanders)

Wide Receiver Terry McLaurin, der in dieser Saison erstmals mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, stand nach längerer Pause beim Monday Night Football gegen die Kansas City Chiefs wieder auf dem Feld. Im Verlauf der Partie musste er vom Platz genommen werden, seine Oberschenkelmuskulatur wurde an der Seitenlinie untersucht. Das Ergebnis: Der Wide Receiver fällt am 9. Spieltag erneut aus. © IMAGO/Imagn Images Carson Wentz (Minnesota Vikings)

Die Minnesota Vikings müssen für den Rest der Saison auf Carson Wentz verzichten. Der Quarterback muss sich einer Operation an seiner linken Schulter unterziehen. Der 31-Jährige hatte am Donnerstagabend trotz starker Schmerzen gegen die Los Angeles Chargers gespielt. Es ist bereits der zweite Ausfall auf der Quarterback-Position, den die Vikings in dieser Saison zu verkraften haben ... © 2025 Getty Images J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Der eigentliche Starter J.J. McCarthy trainierte nach seiner Knöchelverletzung zuletzt wieder komplett mit. Damit kehrt er am 9. Spieltag gegen die Detroit Lions auf das Feld zurück. Auf dem Injury Report trägt er keinen Verletzten-Status mehr. © 2025 Getty Images Cam Skattebo (New York Giants)

Cam Skattebo hat sich im zweiten Viertel des Spiels seiner New York Giants gegen die Philadelphia Eagles schwer am Sprunggelenk erletzt. Beim Versuch, einen Pass von Quarterback Jaxson Dart zu fangen, wurde der Rookie zu Boden gebracht und verdrehte sich den Fuß. Mehrere Mitspieler schlugen angesichts der offensichtlichen Verletzung die Hände vors Gesicht und auf gingen auf die Knie, während Skattebo vom medizinischen Personal abtransportiert wurde. Der Running Back wurde noch am Sonntag operiert, er wird wohl den Rest der Saison verpassen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)

Star-Receiver Mike Evans wird mit seinem Schlüsselbeinbruch aus Week 7 einen Großteil der Saison verpassen. Damit findet eine sagenhafte Rekordserie ihr Ende. Der 32-Jährige hatte seit seiner Rookie-Saison 2014 in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving-Yards erzielt.

Anzeige

Anzeige