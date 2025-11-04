Murray noch immer inaktiv
NFL: Arizona Cardinals gewinnen dank Jacoby Brissett bei den Dallas Cowboys
04.11.2025
- 08:03 Uhr
- SID
Überraschung zum Abschluss des 9. Spieltags: Die Arizona Cardinals gewinnen das Spiel gegen die Dallas Cowboys deutlich mit 27:17. Auch überraschend: Kyler Murray stand noch nicht auf dem Platz.
Die Arizona Cardinals haben ihre Negativserie in der NFL beendet. Ersatz-Quarterback Jacoby Brissett führte das Schlusslicht der NFC West im Montagsspiel nach fünf Pleiten nacheinander zu einem 27:17-Erfolg bei den Dallas Cowboys.
Der 32 Jahre alte Routinier warf zwei Touchdown-Pässe, im zweiten Viertel lief er dann selbst in die Endzone. Insgesamt brachte er 21 seiner 31 Pässe für 261 Yards an. Emari Demercado war mit 79 Yards bester Läufer, Marvin Harrison Jr. mit 96 Yards und einem Touchdown bester Receiver - sein Breakout Game für 2025.
Brissett war zum dritten Mal in Serie Starter. Kyler Murray, der nach der Bye Week eigentlich zurückkehren sollte, war noch immer nicht fit. "Er ist unser Starter, daran ändert sich nichts", beteuerte Head Coach Jonathan Gannon.
NFL: Cowboys Offense lahmt weiter
Nach dem schwachen Auftritt in Denver kann die Offense der Cowboys weiter nicht überzeugen. Dak Prescott erwarf zwar 250 Yards durch die Luft, besorgte dabei aber nur einen Touchdown und eine Interception - ein Passer Rating von rund 78.
Bester Läufer der Cowboys war Javonte Williams mit 83 Yards bei nur 19 Versuchen. Insgesamt hatten die Gastgeber mehr Rushing Yards als die Cardinals (123:119). Allerdings fumblete Williams auch einmal, genau so wie Tight End Jake Ferguson. Die Cowboys verloren das Turnover Battle mit 0:3.
Bester Receiver war CeeDee Lamb mit 85 Yards, George Pickens folgte mit 79 Yards gleich dahinter. Nach dem Spiel beteuerte Jerry Jones, dass er sich die Trade Deadline "ganz genau ansehen" werde.
Die Cardinals (3-5) reisen in Woche zehn zu den Seattle Seahawks, die Cowboys haben ihre Bye Week.