Überraschung zum Abschluss des 9. Spieltags: Die Arizona Cardinals gewinnen das Spiel gegen die Dallas Cowboys deutlich mit 27:17. Auch überraschend: Kyler Murray stand noch nicht auf dem Platz.

Die Arizona Cardinals haben ihre Negativserie in der NFL beendet. Ersatz-Quarterback Jacoby Brissett führte das Schlusslicht der NFC West im Montagsspiel nach fünf Pleiten nacheinander zu einem 27:17-Erfolg bei den Dallas Cowboys.

Der 32 Jahre alte Routinier warf zwei Touchdown-Pässe, im zweiten Viertel lief er dann selbst in die Endzone. Insgesamt brachte er 21 seiner 31 Pässe für 261 Yards an. Emari Demercado war mit 79 Yards bester Läufer, Marvin Harrison Jr. mit 96 Yards und einem Touchdown bester Receiver - sein Breakout Game für 2025.

Brissett war zum dritten Mal in Serie Starter. Kyler Murray, der nach der Bye Week eigentlich zurückkehren sollte, war noch immer nicht fit. "Er ist unser Starter, daran ändert sich nichts", beteuerte Head Coach Jonathan Gannon.