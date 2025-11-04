Anzeige
Murray noch immer inaktiv

NFL: Arizona Cardinals gewinnen dank Jacoby Brissett bei den Dallas Cowboys

  • Aktualisiert: 04.11.2025
  • 08:03 Uhr
  • SID

Überraschung zum Abschluss des 9. Spieltags: Die Arizona Cardinals gewinnen das Spiel gegen die Dallas Cowboys deutlich mit 27:17. Auch überraschend: Kyler Murray stand noch nicht auf dem Platz.

Die Arizona Cardinals haben ihre Negativserie in der NFL beendet. Ersatz-Quarterback Jacoby Brissett führte das Schlusslicht der NFC West im Montagsspiel nach fünf Pleiten nacheinander zu einem 27:17-Erfolg bei den Dallas Cowboys.

Der 32 Jahre alte Routinier warf zwei Touchdown-Pässe, im zweiten Viertel lief er dann selbst in die Endzone. Insgesamt brachte er 21 seiner 31 Pässe für 261 Yards an. Emari Demercado war mit 79 Yards bester Läufer, Marvin Harrison Jr. mit 96 Yards und einem Touchdown bester Receiver - sein Breakout Game für 2025.

Brissett war zum dritten Mal in Serie Starter. Kyler Murray, der nach der Bye Week eigentlich zurückkehren sollte, war noch immer nicht fit. "Er ist unser Starter, daran ändert sich nichts", beteuerte Head Coach Jonathan Gannon.

Anzeige
Anzeige

NFL: Cowboys Offense lahmt weiter

Nach dem schwachen Auftritt in Denver kann die Offense der Cowboys weiter nicht überzeugen. Dak Prescott erwarf zwar 250 Yards durch die Luft, besorgte dabei aber nur einen Touchdown und eine Interception - ein Passer Rating von rund 78.

Bester Läufer der Cowboys war Javonte Williams mit 83 Yards bei nur 19 Versuchen. Insgesamt hatten die Gastgeber mehr Rushing Yards als die Cardinals (123:119). Allerdings fumblete Williams auch einmal, genau so wie Tight End Jake Ferguson. Die Cowboys verloren das Turnover Battle mit 0:3.

Anzeige
Anzeige
NFL, American Football Herren, USA Arizona Cardinals at Dallas Cowboys Nov 3, 2025; Arlington, Texas, USA; Dallas Cowboys cornerback Reddy Steward (27) and defensive tackle Osa Odighizuwa (97) sack...

Die NFL Highlights auf Joyn

Jederzeit auf Abruf

Bester Receiver war CeeDee Lamb mit 85 Yards, George Pickens folgte mit 79 Yards gleich dahinter. Nach dem Spiel beteuerte Jerry Jones, dass er sich die Trade Deadline "ganz genau ansehen" werde.

Die Cardinals (3-5) reisen in Woche zehn zu den Seattle Seahawks, die Cowboys haben ihre Bye Week.

Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 04.11.2025
  • 08:59 Uhr
imago images 1068697540
News

Daniels-Schock: Head Coach nimmt Schuld auf sich

  • 04.11.2025
  • 08:21 Uhr
Jerry Jones (Dallas Cowboys)
News

Trade Deadline: Jerry Jones "tendiert zu" Cowboys-Trade

  • 04.11.2025
  • 08:09 Uhr
Baltimore Ravens verlängern mit Trainer John HarbaughUpdate

Trade-Alarm! Ravens schnappen sich Pass Rusher

  • Galerie
  • 04.11.2025
  • 08:07 Uhr

NFL: Dieser Punt wird für Arizona Cardinals zum Desaster

  • Video
  • 01:00 Min
  • Ab 0
Brett Gosper: NFL soll weiter wachsen
News

Internationale NFL-Spiele "zweifellos der Katalysator"

  • 04.11.2025
  • 06:17 Uhr
October 26, 2025, Atlanta, Georgia, USA: Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa (1) throws a pass during the game against the Atlanta Falcons at Mercedes-Benz Stadium. Atlanta USA - ZUMAw109 202...
News

Rekordsumme droht! So teuer wäre eine Tua-Entlassung

  • 03.11.2025
  • 20:58 Uhr
imago images 1068680997
News

Packers-Fans unzufrieden mit Coach LaFleur

  • 03.11.2025
  • 18:35 Uhr
imago images 1068691236
News

Playoff Picture: Chiefs fallen raus - Packers stürzen ab

  • 03.11.2025
  • 18:35 Uhr
imago images 1065532702

"Großer Verlust" - Defense-Ass der Bills lange raus

  • Galerie
  • 03.11.2025
  • 18:31 Uhr