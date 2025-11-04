Die Atlanta Falcons sind sauer. Beim womöglich spielentscheidenden Play bei der Niederlage gegen die New England Patriots soll es Störfaktoren gegeben haben. Die Patriots sind sich keiner Schuld bewusst. Noch 2:09 Minuten zu spielen im Gillette Stadium zu Foxborough. 24:23 führen die New England Patriots, deren Führung von 14 auf nur einen Punkt geschrumpft ist. Die Atlanta Falcons haben den Ball an der 48-Yard-Linie der Patriots beim zweiten Versuch und noch zehn zu überbrückenden Yards. Der Snap von Center Drew Neuzil kommt und sofort ist Pass Rusher Milton Williams im Gesicht von Quarterback Michael Penix Jr., der den Ball hektisch zu Boden wirft. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Folgerichtig bestrafen die Schiedsrichter ein Intentional Grounding des Spielmachers, also ein illegales Wegwerfen des Balls, um einen Sack zu vermeiden. Es sollte das vorletzte Play der Falcons Offense in diesem Spiel werden. Was bereits bei der Ausführung fragwürdig aussah, sollte später noch Thema bleiben.

Externer Inhalt

Atlanta Falcons sauer: "Haben unseren Snap simuliert" - Mike Vrabel winkt ab Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte Raheem Morris: "Sie haben geklatscht und damit unseren Snap simuliert." Das wäre laut Regeln eine Strafe gegen die Defense gewesen. "Deshalb war Mike (Penix, Anm. d. Red.) nicht bereit." Tatsächlich sieht man im Replay, dass Penix den sogenannten Silent Count mit dem Fuß initiieren will. Genauso sieht man jedoch, dass kein Spieler der Patriots in der hörbaren Nähe des Centers eine Klatsch-Bewegung macht. Darauf angesprochen war sich Mike Vrabel, Head Coach der Patriots, im Rahmen der montäglichen Medienrunde keiner Schuld bewusst. "Das haben wir nicht angesprochen oder gar trainiert. Für so etwas haben wir gar keine Zeit." Wenngleich er anmerkte: "Es war verdammt laut da draußen."

Externer Inhalt

