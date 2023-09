Anzeige

Bitterer Saisonstart für Joe Burrow und seine Cincinnati Bengals: Der teuerste Spieler der NFL sitzt am Ende der Pleite gegen die Cleveland Browns auf der Bank. Die San Francisco 49ers und die Baltimore Ravens feiern Auftaktsiege nach Maß. Die Samstagsspiele im Überblick.

Cincinnati Bengals at Cleveland Browns 3:24 (0:10)

Erst neuer Vertrag, dann völlig von der Rolle: Bengals-Quarterback Joe Burrow erlebte in seiner ersten Partie nach der Unterzeichnung seines 275-Millionen-Dollar-Kontrakts bei den Browns einen Alptraum-Start in die Saison. Bei strömendem Regen dominierten die Browns-Defense und das Laufspiel die Begegnung. Burrow, der sich mit einer Wadenblessur herumschlug, kam am Ende auf schwache 82 Passing Yards bei nur 14 angekommenen von 31 geworfenen Pässen.

Die letzten Minuten des Spiels verbrachte Burrow selbst bei eigenem Ballbesitz an der Seitenlinie. Browns-Quarterback Deshaun Watson kam auf 154 Passing Yards, einen Touchdown-Pass, eine Interception und erlief einen Touchdown für sein Team.

Für die Cleveland Browns war es der erste Sieg in einem Auftaktspiel seit 2004. Bitter für die Browns: Offensive Tackle Jack Conklin musste noch vor der Halbzeitpause mit einer Knieverletzung vom Feld.