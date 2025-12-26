- Anzeige -
- Anzeige -
Alle NFL-Highlights auf Joyn

NFL: D.K. Metcalf droht ein Prozess nach Schlag gegen Fan

  • Veröffentlicht: 26.12.2025
  • 23:54 Uhr
  • Christian Stüwe

Der Star-Receiver der Pittsburgh Steelers hat einen Fan der Detroit Lions geschlagen. Der Anhänger und sein Anwalt kündigen nun an, alle Rechtsmittel ausschöpfen zu wollen - auch weil Metcalf wohl behauptete, rassistisch beleidigt worden zu sein.

D.K. Metcalf dürfte es zwischenzeitlich mehr als bereuen, dass er sich nach dem Spiel seiner Pittburgh Steelers bei den Detroit Lions dazu hinreißen ließ, einen Fan der Heimmannschaft ins Gesicht zu schlagen.

Der Star-Receiver wurde von der NFL für zwei Spiele gesperrt. Die Sperre kostet ihn nicht nur sein aktuelles Gehalt, sondern könnte auch noch eine Mega-Summe an Garantien aus seinem Vertrag nehmen.

Und nun droht Metcalf offenbar auch noch ein Prozess. Der geschlagene Fan, Ryan Kennedy, gab am Freitag gemeinsam mit seinen Anwälten eine Pressekonferenz, in der dies angedeutet wurde. Vor allem, dass ihm von Metcalf offenbar unterstellt wurde, den Receiver rassistisch beleidigt zu haben, ärgerte Kennedy.

- Anzeige -
- Anzeige -
Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs SaO PAULO, SP - 05.09.2025: LOS ANGELES CHARGERS X KANSAS CITY CHIEFS - The match between the Los Angeles Chargers and Kansas City Chiefs opens the 2025-26...

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele hier zum Nachschauen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Fan nennt Metcalf mehrfach DeKaylin

"Es ist wirklich schwer, mich aus der Fassung zu bringen. Aber es gibt zwei Dinge, Tierquälerei und Rassismus, die mich sofort auf die Palme bringen", sagte Kennedy, der einen Anzug und eine rumgedrehte Lions-Kappe trug.

"Deshalb möchte ich eines ganz klarstellen: Ich habe keine rassistischen Beleidigungen oder Hassrede verwendet", erklärte Kennedy, der Metcalf immer wieder bei seinem vollem Vornamen DeKaylin nannte.

Kennedy hatte erklärt, dies auch während des Vorfalls nach dem Spiel getan zu haben. Worauf Metcalf wütend reagiert und ihn geschlagen habe. Nun werde sein Familie bedroht, das sei "nicht cool", erklärte der Lions-Fan weiter.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Ryan Kennedys Anwalt spricht von einem Angriff durch Metcalf

Deutlicher wurde Kennedys Anwalt Shawn Head, der den Vorfall als "einen Angriff" bezeichnete. "Ein Profisportler hat sich der Tribüne genähert, einen Zuschauer am Hemd gepackt, ihn nach unten gezogen und geschlagen", schilderte Head seine Sicht der Dinge.

"Nach diesem Angriff wurden öffentlich falsche Anschuldigungen wegen Rassismus und rassistischen Beleidigungen erhoben", sagte Head: "Infolgedessen haben Ryan Kennedy und seine Familie Drohungen erhalten, sie wurden belästigt und sein Geschäft wurde geschädigt. Sein Geschäft hat aufgrund dieser falschen Anschuldigungen wegen rassistischer Äußerungen negative Online-Bewertungen und negative Kommentare erhalten."

NFL: D.K. Metcalf schlägt Lions-Fan ins Gesicht

Er habe mittlerweile Kontakt zur Metcalf-Seite aufgenommen, erzählte der Anwalt, um die Dinge geradezurücken. Eine Antwort habe er bis Freitag aber nicht bekommen.

Weshalb der Fall nun wohl vor Gericht landen wird. "Derzeit prüfen wir natürlich alle Optionen und werden alle verfügbaren rechtlichen Mittel ausschöpfen, um Ryan Kennedy und seine Familie zu schützen", sagte Head: "Wir werden diese Angelegenheit aber nicht in den Medien austragen. Wir sind nur hier, um die Dinge richtigzustellen."

Mehr News und Videos
Las Vegas Raiders v Philadelphia Eagles - NFL 2025
News

Wegen Tank Bowl: Zoff zwischen Raiders und Maxx Crosby?

  • 26.12.2025
  • 23:30 Uhr
Jordan Love muss pausieren
News

Packers-Quarterback Love muss gegen Baltimore aussetzen

  • 26.12.2025
  • 22:37 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Buffalo Bills at Cleveland Browns Dec 21, 2025; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Browns defensive end Myles Garrett (95) is introduced prior to a game against the ...
News

NFL: Worum es am 17. Spieltag (noch) geht

  • 26.12.2025
  • 21:50 Uhr

NFL: Lamar Jackson sehr fraglich! Baltimore Ravens bangen

  • Video
  • 02:26 Min
  • Ab 0
New England Patriots v Baltimore Ravens - NFL 2025
News

Ravens "genervt" von Lamar? Wilde Trade-Gerüchte um Miami

  • 26.12.2025
  • 16:10 Uhr
Las Vegas Raiders v Denver Broncos
News

Playoff Picture: Noch ein Statement - Broncos festigen Platz 1!

  • 26.12.2025
  • 15:36 Uhr
DETROIT, MI - DECEMBER 21: Detroit Lions Head Coach Dan Campbell exasperated, but gives credit to the Steelers and Pittsburgh Steelers head coach Mike Tomlin for their win after the game between Pi...
News

Lions am Boden: "So kann man kein Spiel gewinnen"

  • 26.12.2025
  • 14:56 Uhr

NFL: So begeistert Stefon Diggs seine Fans zu Weihnachten

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Denver Broncos at Kansas City Chiefs Dec 25, 2025; Kansas City, Missouri, USA; Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce (87) after the game at GEHA Field at Arro...
News

Emotionale Worte! Kelce vor Karriereende?

  • 26.12.2025
  • 12:36 Uhr

HIGHLIGHTS: Chiefs offensiv nicht existent - Broncos mit viel Mühe

  • Video
  • 05:59 Min
  • Ab 0