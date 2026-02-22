- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL: Wide Receiver Rondale Moore stirbt mit 25 Jahren - erste Erkenntnisse zu Todesursache

  • Veröffentlicht: 22.02.2026
  • 08:10 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© imago images

Die NFL trauert um Wide Receiver Rondale Moore. Erste Erkenntnisse deuten auf einen Selbstmord des 25-Jährigen hin.

Tragische Nachrichten aus der NFL: Wide Receiver Rondale Moore ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben.

Wie die Polizei in seinem Heimatort New Albany gegenüber der Nachrichtenagentur "AP" mitteilte, sei Moore in seiner Garage mit einer mutmaßlich selbst zugefügten Schussverletzung aufgefunden worden.

Die Minnesota Vikings, bei denen Moore zuletzt unter Vertrag gestanden hatte, zeigten sich schockiert von der Nachricht. "Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Rondale Moore", erklärten die Vikings in einer Stellungnahme. "Während wir daran arbeiten, die Fakten zu verstehen, haben wir mit Rondales Familie gesprochen, um ihr unser Beileid und die volle Unterstützung der Minnesota Vikings auszusprechen."

- Anzeige -
- Anzeige -

Tom Brady bekommt verbalen Konter: "Belichick und seine Freundin verdienen Lob"

- Anzeige -

Moore war 2021 als Zweitrundenpick der Arizona Cardinals in die NFL gekommen. Nach drei durchwachsenen Jahren wurde er im März 2024 von den Cardinals zu den Atlanta Falcons getradet. Eine schwere Knieverletzung beendete seine Saison 2024 allerdings schon vor dem Start.

- Anzeige -

Vikings-Coach "erschüttert" von Moores Tod

Als Free Agent unterschrieb er in der Offseason 2025 einen Vertrag bei den Minnesota Vikings, doch auch in Diensten der Vikings schlug das Verletzungspech bei Moore zu. Im Preseason-Spiel gegen die Houston Texans erlitt er eine schwere Knieverletzung und musste die Saison ebenfalls abschreiben.

Sein letzter Head Coach Kevin O'Connell erklärte, er sei "erschüttert" vom Tod seines Schützlings. "Obwohl Rondale nur kurze Zeit Mitglied der Vikings war, lernten wir ihn gut kennen und schätzen. Er war ein bescheidener, leise sprechender und respektvoller junger Mann, der stolz auf seine Wurzeln in Indiana war."

Moore sei "diszipliniert, engagiert und belastbar" gewesen, "obwohl er im Laufe seiner Karriere mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen hatte, die ihn außer Gefecht setzten. Wir sind alle untröstlich darüber, dass er seinen NFL-Traum nicht weiterleben kann und wir nicht mehr die Chance haben werden, ihn aufblühen zu sehen", so O'Connell.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Mehr News und Videos
December 1, 2025; Foxborough, MA, USA; New England Patriots wide receiver Stefon Diggs (8) on the sideline during the NFL, American Football Herren, USA game between New York Giants and New England...
News

Diggs und Co.: Welche NFL-Stars gecuttet werden könnten

  • 21.02.2026
  • 10:23 Uhr
KANSAS CITY, MO - DECEMBER 14: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass in the third quarter of an NFL, American Football Herren, USA game between the Los Angeles Chargers ...
News

Cap-Probleme: Chiefs bauen Mahomes-Vertrag um

  • 21.02.2026
  • 10:19 Uhr
imago images 1049934399
News

Neues Bears-Stadion: Umzug in anderen Bundesstaat rückt näher

  • 21.02.2026
  • 10:17 Uhr
INDIANAPOLIS, IN - AUGUST 16: Green Bay Packers Special Teams Coordinator Rich Bisaccia looks on during the NFL, American Football Herren, USA preseason game between the Green Bay Packers and the I...
News

Packers-Knall! Coach tritt überraschend zurück

  • 21.02.2026
  • 10:11 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Divisional Round-Houston Texans at Kansas City Chiefs Jan 12, 2020; Kansas City, Missouri, USA; Kansas City Chiefs wide receiver Tyreek Hill (10) and head coa...
News

Hill-Comeback? Das sagt Chiefs-Coach Reid

  • 20.02.2026
  • 22:13 Uhr
Cleveland Browns vs Detroit Lions DETROIT,MICHIGAN-SEPTEMBER 28: Cleveland Browns guard Wyatt Teller 77 defends during the second half of an NFL, American Football Herren, USA football game between...
News

"Schwer in Worte zu fassen": Mehrfacher Pro Bowler verlässt Browns

  • 20.02.2026
  • 18:43 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL Scouting Combine 2026: Alle Infos zum Event vor dem Draft

  • 20.02.2026
  • 15:42 Uhr
Seattle Seahawks stehen zum Verkauf
News

Seahawks-Verkauf: Umzug aus Seattle geplant?

  • 20.02.2026
  • 14:15 Uhr

NFL: Sanders stürzt schwer beim Snowboarden

  • Video
  • 01:54 Min
  • Ab 0
Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) USA, Pittsburgh Steelers vs Houston Texans, NFL, American Football Herren, USA Playoffs, Wild Card Round, 2025 2026 Season, 12.01.2026 USA, Pittsburgh Steeler...
News

Rodgers-Zukunft bei den Steelers? Tendenz offenbar klar

  • 20.02.2026
  • 11:49 Uhr