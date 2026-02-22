Die NFL trauert um Wide Receiver Rondale Moore. Erste Erkenntnisse deuten auf einen Selbstmord des 25-Jährigen hin. Tragische Nachrichten aus der NFL: Wide Receiver Rondale Moore ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Wie die Polizei in seinem Heimatort New Albany gegenüber der Nachrichtenagentur "AP" mitteilte, sei Moore in seiner Garage mit einer mutmaßlich selbst zugefügten Schussverletzung aufgefunden worden. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Die Minnesota Vikings, bei denen Moore zuletzt unter Vertrag gestanden hatte, zeigten sich schockiert von der Nachricht. "Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Rondale Moore", erklärten die Vikings in einer Stellungnahme. "Während wir daran arbeiten, die Fakten zu verstehen, haben wir mit Rondales Familie gesprochen, um ihr unser Beileid und die volle Unterstützung der Minnesota Vikings auszusprechen."

Moore war 2021 als Zweitrundenpick der Arizona Cardinals in die NFL gekommen. Nach drei durchwachsenen Jahren wurde er im März 2024 von den Cardinals zu den Atlanta Falcons getradet. Eine schwere Knieverletzung beendete seine Saison 2024 allerdings schon vor dem Start.

