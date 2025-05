Koo heißt die Konkurrenz durch Krieg willkommen: "Es ist nicht das erste Mal, dass neben mir ein weiterer Kicker bei den OTAs oder im Trainingscamp dabei ist, so ist es in der NFL nun mal", sagte wird Koo laut auf der Falcons-Website zitiert.

Die Falcons-Verantwortlichen reagierten darauf und heizten den Konkurrenzkampf im Locker Room Atlantas durch die Verpflichtung des aus Berlin stammenden Kriegs an.

Allerdings steht neben Krieg noch ein weiterer Kicker im Kader der Falcons: Routinier Younghoe Koo. Der 30-Jährige musste nach starken Leistungen in den Vorjahren zuletzt in der abgelaufenen Saison abreißen lassen.

Lenny Krieg hat Ende März bei den Atlanta Falcons unterschrieben. Dadurch darf sich der deutsche Kicker berechtige Hoffnungen auf Spiele in der NFL machen.

"Es war nicht so ernst, wie es hätte sein können. Ich bin genau da, wo ich zu diesem Zeitpunkt der Offseason stehen wollte - vielleicht sogar weiter", kündigte Koo an.

Die Vorsaison verlief schleppend für Koo. Eine Verletzung an der rechten Hüfte sorgte dafür, dass er auf der IR-Liste landete. Glücklicherweise wurde keine Operation benötigt, seit geraumer Zeit ist der Routinier wieder fit und geht damit in die siebte Saison bei den Falcons.

Atlanta Falcons: Younghoe Koo mit schwacher Saison

Der Südkoreaner ist schon lange genug - genau gesagt seit 2017 - in der NFL, um zu wissen: "Du musst dich immer beweisen, wirst immer evaluiert. Die letzte Saison ist Motivation genug für mich."

In der abgelaufenen Spielzeit lag Koo lediglich bei 73,5 Prozent verwandelten Field Goals - der mit Abstand schwächste Wert seit der Rookie-Saison 2017 bei den Los Angeles Chargers.

Krieg stand zuletzt für Stuttgart Surge auf dem Rasen in der European League of Football (ELF). Über das International Pathway Program (IPP) der NFL schaffte er nun den Sprung in die USA.

In Atlanta hat Krieg einen Dreijahresvertrag unterschrieben.