Vor allem lag das aber auch an seinen überragenden Auftritten beim Combine und dem Pro Day. "Was Lenny da gezeigt hat, muss man ernst nehmen", sagt Eberle über Kriegs makellose Leistungen beim Combine. Er ist sich sicher: "Wenn er daran anknüpft, traue ich ihm zu, in der NFL Fuß zu fassen."

Krieg stand zuletzt für Stuttgart Surge auf dem Rasen in der European League of Football (ELF). Über das International Pathway Program (IPP) der NFL schaffte er nun den Sprung in die USA.

"Ich bin sehr stolz auf Lenny. Wir haben letztes Jahr noch zusammen auf dem Bolzplatz trainiert und die Bälle gekickt. Da habe ich das Talent schon erkannt, dass er nach Amerika gehen und da was reißen kann", sagt Dominik Eberle , der selbst von 2020 bis 2022 in der NFL Kicker war, bei ran .

Eine Chance für Krieg? "Als Veteran weiß Younghoe, dass er in so einer Situation Competition bekommt", sagt Eberle. Genau das haben die Falcons-Verantwortlichen durch die Verpflichtung Kriegs in Gang gesetzt.

"Younghoe ist ein sehr erfahrener Kicker mit einem großen Vertrag. Ja, er hat sich in der vergangenen Saison schwergetan, aber als Veteran ein großes Standing in der Franchise." Zumal ist der 30-Jährige Publikumsliebling.

Eberle über Krieg: "Kontrolle liegt nicht in eigenen Händen"

Wie es in Kriegs Kopf nach der Falcons-Zusage aussieht, könne Eberle nicht beantworten. "Bei mir war es damals absehbar, ich hatte schon die Erwartung. Man muss auf jeden Fall Professionalität reinbekommen, jeden Tag das Beste geben, es wird jetzt ganz schnell real."

Doch im harten NFL-Business kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen, das weiß auch Eberle. "Man muss sich bewusst sein, dass die Kontrolle nicht in den eigenen Händen liegt, auch wenn man gute Leistungen zeigt. Das Wichtige ist, positiv zu bleiben und alles mitzunehmen, was geht."

Der Dreijahresvertrag, der am Ende für Krieg in Atlanta herausgesprungen ist, überrascht Eberle nicht: "Meines Wissens ist das ein Standard-Vertrag für einen Rookie, der in die NFL kommt." Doch er sieht es positiv: "Der Vorteil ist das garantierte Gehalt. Die Falcons haben viel Geld investiert, das sie nicht verschwenden möchten. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie in die Qualitäten von Lenny Vertrauen haben."

Dass es in Krieg den nächsten Spieler aus der ELF in die NFL geschafft hat, freut Eberle gewaltig. "Es zeigt, dass egal wo man ist, die NFL überall ihre Augen hat und gute Leistungen belohnt werden. Die NFL baut auf Spieler in Europa und anderen Ländern außerhalb der USA."