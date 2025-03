Schon vor einigen Wochen haben wir die nächste deutsche Kicker-Hoffnung in einem exklusiven ran -Interview befragt.

Über dieses Programm haben bereits Spieler wie Jakob Johnson, Marcel Dabo oder Aaron Donkor den Sprung in die NFL geschafft. Seit 2024 werden auch "Special Teamer" dort aufgenommen. Neben Punter Bastian Roppelt ist auch Lenny Krieg dabei. Letzterer hat nun einen Vertrag bei den Atlanta Falcons unterschrieben .

Lenny Krieg ist aufmerksamen Zuschauer der European League of Football ein Begriff. Der Kicker der Stuttgart Surge glänzte in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen.

Lenny Krieg hat es in die NFL geschafft. Der deutsche Kicker spricht im exklusiven ran -Interview über seine Zukunft und seinen Werdegang.

Das Wichtigste in Kürze

NFL-Traum lebt: Lenny Krieg im ran-Interview

ran: Das IPP ist ein Sprungbrett in die NFL. Jakob Johnson und David Bada packten unter anderem so den Einstieg. Hatten Sie beim Vorspielen bereits ein gutes Gefühl, dass Sie es schaffen werden?

Krieg: Mir ist beim Vorspielen für das IPP auf der Kicker-Position direkt aufgefallen, dass die globale Competition sehr stark ist. Ich konnte an diesem Tag genug zeigen, um mein Ziel zu erreichen und in das Programm aufgenommen zu werden. Rückblickend war das Warten auf eine Rückmeldung sehr aufregend.

ran: Wie laufen die nächsten Schritte im Programm ab, worauf bereiten Sie sich vor?

Krieg: Am 26. März hat das IPP seinen Pro Day an der University of South Florida und darauf liegt der ganze Fokus.

ran: Sie überzeugten beim NFL Combine in Indianapolis. Was war das für eine Erfahrung?

Krieg: Das erste Mal auf dem Platz von einem NFL-Stadion zu stehen ... war ein elektrisierendes Gefühl! Aber es hat mir auch Stärke gegeben und sich richtig angefühlt, dort zu sein. Insgesamt sind es drei sehr straff getaktete Tage, bei denen man zu jederzeit bei 100 Prozent ist und viele bekannte Gesichter sieht.

ran: Wie lief der Prozess im Vorfeld ab? Wie erfährt man, ob man am Ende dabei ist?

Krieg: Der Specialist Coach, Tadhg Leader, war für das Tryout und die Kommunikation in Absprache mit anderen Personen zuständig. Nachdem wir ein bis zwei Tage vor meiner Zusage telefonische Interviews geführt haben, bekam ich dann per Anruf die Zusage von ihm.