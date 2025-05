NFL 2025 in Deutschland: Indianapolis Colts spielen in Berlin - Gegner steht wohl fest

Demnach soll das Deutschland Game am 9. November in Woche 10 der kommenden NFL-Saison steigen.

Wie mehrere Accounts auf "X" zu wissen glauben, treffen die Indianapolis Colts beim NFL -Spiel in Berlin auf die Atlanta Falcons.

Der Gegner der Indianapolis Colts beim NFL-Spiel in Berlin könnte bereits vor der geplanten Ankündigung in der kommenden Woche bekannt sein.

Denn wie die "X"-Nerds zudem berichten, sollen die Colts die Broncos als Gegner in Berlin "blockiert" haben. Daher werden die Broncos wohl ihr Europa-Spiel in London austragen.

NFL-Spielplan: Sieben internationale Spiele 2025

Der offizielle Spielplan der NFL wird erst am 15. Mai veröffentlicht. Dennoch gibt es in den Tagen vorher bereits erste Leaks. Zudem sollen die internationalen Spiele der NFL bereits am 13. Mai offiziell von der Liga verkündet werden.

Spiele außerhalb der USA finden zudem in London (Jaguars, Browns und Jets), Madrid (Dolphins), Dublin (Steelers) und Sao Paulo (Chargers) statt.