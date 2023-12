Anzeige

In der NFL stehen in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Partien an, in der Regel findet jedoch nur eine statt. Warum diese Ansetzung?

Für gewöhnlich gibt es in der Nacht von Montag auf Dienstag während der Regular Season immer eine NFL-Partie. In Woche 14 finden zu dieser Zeit allerdings zwei Spiele statt. Gleichzeitig.

Sowohl das Duell der Miami Dolphins mit den Tennessee Titans (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) als auch das Kräftemessen der Green Bay Packers mit den New York Giants (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) wird um 2:15 Uhr angepfiffen.

Ganz neu ist es aber nicht, dass zwei Spiele ausgetragen werden. Bereits in Woche 2 und Woche 3 der laufenden Spielzeit war dies der Fall. In Week 14 gibt es trotzdem ein Novum, denn erstmals finden die Spiele nicht zeitversetzt, sondern parallel statt. Zuvor starteten die Spiele mit einem Unterschied von einer Stunde.

Einer Pressemitteilung von "ESPN" zufolge wolle der TV-Sender "die Atmosphäre des Sonntagnachmittags in die Primetime übertragen". Um hinsichtlich der Einschaltquote einen Vergleichswert zu den Übertragungen in den Wochen 2 und 3 zu haben, finden die Partien nun parallel statt.

Der Gedanke dahinter sei, die "Gesamtzuschauerzahlen zu kombinieren", wie Burke Magnus, President of Content bei "ESPN", gegenüber "The Athletic" im September angab.