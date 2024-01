Bei einem zweiten Versuch und sieben noch zu gehenden Yards an Miamis 16-Yard-Linie fand der Spielmacher keine Anspielstation und beschloss deshalb, selbst zu laufen. Nach gut zwölf Yards wurde er dann an der 3-Yard-Linie von Dolphins-Safety DeShon Elliott gerammt.

In Kansas City herrschten am Samstagabend Temperaturen von -20 Grad Celsius.

Und weiter: "Extreme Bedingungen, wie sie beim NFL-Playoff-Spiel am Samstagabend herrschten, bringen selbst die leistungsfähigsten Produkte an ihre Grenzen.“

In der Folge hieß es, der Helm sei wie die Knautschzone moderner Autos konstruiert, die "Aufprallkräfte am Kontaktpunkt effektiv absorbiert und zerstreut."

Mahomes hatte Probleme mit dem Ersatzhelm

Mahomes selbst hatte übrigens nicht mitbekommen, dass ein Teil seines Helms fehlte. So erklärte er: „Ich bin sicher, dass es damit zu tun hatte, dass es wirklich kalt war. Ich wusste nicht, was in dem Moment passierte, aber ich kam in den Huddle und alle sagten es mir. Das war eine Premiere für mich."

Der Signal Caller erhielt in der Folge einen Ersatzhelm und hatte mit diesem arg zu kämpfen. "Wir müssen darüber reden, wo wir den Ersatzhelm aufbewahren, denn er war gefroren, und als ich versuchte, ihn aufzusetzen, konnte ich ihn nicht aufsetzen."