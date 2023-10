Anzeige

Ezekiel Elliott kehrt mit den New England Patriots nach Dallas zurück und wird von den Fans der Cowboys gefeiert, erlebt danach aber ein Spiel zum Vergessen.

Von Oliver Jensen

So hatte sich Ezekiel Elliott die Rückkehr in das AT&T Stadium der Dallas Cowboys vermutlich nicht vorgestellt. Mit den New England Patriots unterlag der Running Back bei seinem Ex-Team mit 3:38.

Er selber bekam bei sechs Läufen mickrige 16 Yards zustande. Hinzu kamen zwei gefangene Bälle, die aber ebenfalls nur für sechs Yards Raumgewinn sorgten. Kurzum: Es war ein Tag zum Vergessen!

"Ich wünschte, es wäre ein besseres Ergebnis zustande gekommen. Es war toll, die Dallas-Fans zu sehen. Das ist wahrscheinlich alles, was ich dazu zu sagen habe", sagte Elliott danach.

"Wir müssen einfach auf den Ball aufpassen. Wir müssen wirklich besser auf den Ball aufpassen", sagte Elliott über die Patriots, die drei Ballverluste hatten - und zwar alle durch Quarterback Mac Jones (zwei Interceptions, ein Fumble).

"Ich denke, das ist alles. Ich denke, wir hatten zu Beginn des Spiels ein gewisses Momentum. Wir haben den Ball gut bewegt. Ich muss einfach disziplinierter und ballsicherer sein."