Kansas City Chiefs mühen sich gegen die New York Jets zum Sieg

Die Kansas City Chiefs schlagen die New York Jets im Sunday Night Game mit 23:20.

Es war nicht das beste Spiel des Patrick Mahomes. Am Ende standen beim Star-Quarterback der Kansas Citx Chiefs ein Touchdown und zwei Interceptions zu Buche.

Dennoch reichte es am Ende für Mahomes und seine Chiefs für einen knappen 23:20-Sieg in New York bei den Jets.

Dabei stand Mahomes sogar kurz vor der dritten Interception. Der Pick ging jedoch zurück, weil die Referees im Play ein Holding bei Star-Spieler Sauce Gardner sahen.

Ein umstrittener Call. New Yorks Head Coach Robert Saleh kassierte wenige Momente später eine Flagge für Unsportsmanlike Conduct.

Mahomes' Kontrahent Zach Wilson - der zuletzt harsche Kritik einstecken musste - zeigte hingegen, was er kann und beendete die Partie mit zwei Touchdown-Pässen und 245 Passing Yards (42 mehr als Mahomes).