Peyton Manning: Vom NFL-Superstar zum College-Professor

Peyton Manning spielte von 1994 bis 1997 an der University of Tennessee, bevor er mit dem Nummer-Eins-Pick in die NFL gedraftet wurde. Nun wird er als Professor an seine Alma Mater zurückkehren.

Manning gehört zu den besten Spielern in der Geschichte der Tennessee Volunteers. Am College in Knoxville, Tennessee, machte er 1998 einen Abschluss in Sprachkommunikation.

Für Manning war nicht nur die Zeit als Football-Spieler, sondern auch die als Student sehr prägend "Es war eine grundlegende Erfahrung, in der ich wichtige Fähigkeiten und Kommunikationstechniken gelernt habe, die ich weiterhin fast täglich anwende", sagte der ehemalige Star-Quarterback.

Wie die "University of Tennessee" mitteilte, wird Manning ab dem Wintersemester 2023 der Fakultät für Kommunikation und Information als Professor beitreten. Insbesondere wird er in den Bereichen Sportjournalismus, Videoproduktion und -performance, Führung und Kommunikation, sowie Öffentliches Reden lehren.

Der Dekan der University of Tennessee hatte lobende Worte für den ehemaligen NFL-Star: "Es gibt keinen anderen Botschafter für unser College wie Peyton Manning, und wir sind stolz darauf, ihn in der Lehrerschaft des Colleges willkommen zu heißen."