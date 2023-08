NFL-Preseason: Storylines vom ersten Spieltag

Eine positive Offense-Entwicklung bei den Bears, die vergangenes Jahr in den meisten relevanten Pass-Kategorien aus dem Tabellenkeller grüßten, angetrieben von einer Reihe an Neuzugängen und jungen Talenten.

Der 25-Jährige setzte drei Tackles und stoppte mit einem Hit gegen Running Back Evan Hull den vierten Versuch der Colts-Offensive, noch bevor der Ballträger ein neues First Down erlaufen konnte.

Die Los Angeles Rams befinden sich seit ihrem Sieg im Super Bowl vor circa anderthalb Jahren in einem Umbruch. Mehrere Stars haben das Team verlassen, gestandene Routiniers kämpfen mit Verletzungen und der Kader ist besonders in der Tiefe ausgedünnt.

Offensiven der 49ers und der Panthers stolpern

Spielraum für Verbesserungen gibt es auch für die Offensiven der San Francisco 49ers und der Carolina Panthers. Beide gehen mit hohen Erwartungen in die kommende Saison, beide konnten ihr Potenzial noch nicht ausschöpfen.

Die 49ers, bei denen viele Starter aussetzten, sind noch immer auf der Suche nach einem Starting Quarterback. In Abwesenheit von Brock Purdy konnten allerdings die anderen Optionen beim 7:34 gegen die Las Vegas Raiders nicht überzeugen.

Der Statistikbogen von Trey Lance sieht zwar ordentlich aus, trübt aber ein wenig das Bild von einem Quarterback, der alle physischen Anlagen mitbringt, bei dem es aber noch an der notwendigen Genauigkeit und Entscheidungsfindung mangelt, um die Offense bestmöglich einzusetzen. Allerdings muss man beachten, dass die Offensive Line der 49ers dem Pass Rush der Raiders nicht viel zu entgegnen hatte.

Bei den Panthers kam die Offensive nie in Gang und erzielte keinen einzigen Punkt bei der 0:27-Niederlage gegen die New York Jets. Die Offensive Line hatte ebenfalls zu kämpfen und sah über weite Strecken nicht gut aus - auch nicht zu Spielbeginn mit der potenziellen Starter-Besetzung. Das Debüt von Bryce Young war kurzweilig und unspektakulär - was per se nicht verkehrt ist.