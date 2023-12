Philadelphia Eagles: Franchise stellt wohl Führungsstil von Hurts in Frage

"Die Eagles wollen, dass sich ihr Franchise-Quarterback in der Umkleidekabine ein wenig mehr öffnet. Die Spieler mögen und respektieren Hurts. Das Team muss sich außerhalb des Spielfelds keine Sorgen um ihn machen. Die Eagles wollen, dass er sich selbst treu bleibt, aber sie wollen auch, dass er sich nicht so sehr abkapselt", so der Bericht.

Die Philadelphia Eagles starteten mit zehn Siegen aus elf Spielen in die Saison. Zuletzt verlor die Franchise aber drei Spiele in Folge und schon werden erste Gerüchte um Superstar-Quarterback Jalen Hurts laut.

Allerdings wussten die Eagles von Beginn an, dass Hurts kein Lautsprecher ist. Es hat die Franchise dennoch nicht daran gehindert, ihm einen mit 250 Millionen US-Dollar dotierten Vertrag zu geben.

Vielmehr vermuten Experten, dass dieses Thema nie an die Öffentlichkeit gekommen wäre, wenn es die aktuelle Niederlagenserie nicht geben würde.

Ein Sieg gegen die New York Giants in Woche 16 könnte also - zumindest vorerst - wieder für ein bisschen Ruhe in der "City of Brotherly Love" sorgen.