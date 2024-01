Philadelphia Eagles: Macht Jason Kelce nach Playoff-Partys mit Bruder Travis weiter?

Die größten Comebacks in den Championship Games

Was für ein bitterer Abend für die Detroit Lions! Statt erstmals in der Franchise-Geschichte in den Super Bowl einzuziehen, vergeigten die Lions eine 17-Punkte-Führung zur Halbzeit und mussten sich im NFC Championship Game den San Francisco 49ers doch noch mit 31:34 geschlagen geben. © USA TODAY Network