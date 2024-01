Detroit Lions stellen gegen die San Francisco 49ers Negativ-Rekord auf

Anzeige

Das hat es in einem Championship Game der NFL noch nie gegeben: Die Detroit Lions werfen gegen die San Francisco 49ers eine 17-Punkte-Führung zur Pause noch weg. Christian McCaffrey überholt eine Niners-Legende.

Die Detroit Lions haben bei der Niederlage gegen die San Francisco 49ers im NFC Championship Game ein trauriges Kapitel NFL-Geschichte geschrieben.

Nach einer 24:7-Halbzeitführung musste sich das Team um den deutsch-amerikanischen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown am Ende noch mit 31:34 geschlagen geben.

Dass eine Mannschaft eine 17-Punkte-Führung in der zweiten Halbzeit noch verspielt, hatte es in einem Championship Game der NFL zuvor noch nie gegeben.

21-mal führte ein Team bislang mit mindestens 17 Punkten zur Pause. In allen Fällen zog das Team dann auch in den Super Bowl ein. Dann kamen die Lions…

Die bislang höchste Pausenführung, die nicht zum Sieg gereicht hatte, war das 16:0 der Green Bay Packers in der Saison 2014 gegen die Seattle Seahawks. Am Ende gewann das Team aus dem Nordwesten der USA in der Overtime noch mit 28:22.