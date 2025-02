Die Giants aus New York sind eine der ältesten Franchises in der NFL und eines der am höchsten eingeschätzten Sportteams der Welt. Trotzdem wollen die Besitzer nun einen Teil ihrer Anteile verkaufen.

Die New York Giants haben mit der Mara- und der Tisch-Familie zwei Besitzer, die seit 1991 zu gleichen Teilen Anteile von 50 Prozent an der Franchise besitzen. Nun haben sie die externe Beraterfirma "Moelis & Company" angeheuert, die einen Verkauf von Anteilen prüfen soll.

In einem Statement bestätigte das Team, dass sich die Anteile so gering halten sollen, dass es keinen Wechsel bei der Entscheidungsfindung geben wird. Zu dem laufenden Vorgang werde keine weiteren Infos von Seiten der Franchise bekannt gegeben, hieß es in einem Statement weiter.

Einen konkreten Grund für den angepeilten Verkauf nannte man auch nicht.