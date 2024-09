Philadelphia Eagles - Saquon Barkley nach Fehler untröstlich: "Ich habe mein Team im Stich gelassen"

Anzeige

Die Philadelphia Eagles hätten das Spiel gegen die Atlanta Falcons gewonnen - wenn Saquon Barkley den letzten Pass gefangen hätte. Der Running Back war danach untröstlich.

Dritter Versuch und noch drei Yards zu gehen, das Two-Minute Warning ist bereits Geschichte und die Atlanta Falcons haben keine Timeouts mehr. Jalen Hurts rollt nach rechts raus und wirft auf den komplett freien Saquon Barkley.

First Down? Mitnichten. Touchdown? Auch nicht. Der Running Back, der sonst sichere Hände hat, lässt das Ei fallen. Die Uhr hält an, die Philadelphia Eagles kriegen nur drei Punkte und die Falcons marschieren das Feld hinab um das Spiel noch zu gewinnen.

Nach der Partie war der Star-Neuzugang der Eagles nicht zu trösten. "Ich habe den Ball fallen gelassen und mein Team im Stich gelassen", analysierte er hinterher nüchtern die Szene.

Barkley fand vor allem als Läufer im letzten Viertel gute und viele Lücken. Dass Head Coach Nick Sirianni keinen Lauf anordnete, war für viele Experten überraschend. "Ich war nicht überrascht", erzählte Barkley. "Als ich den Call gehört habe, fand ich es eine großartige Idee. Und es hat ja auch eigentlich geklappt, wenn ich den Ball gefangen hätte."