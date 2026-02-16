Tragödie in der NFL: Ex-Lineman Tre' Johnson stirbt im Alter von nur 54 Jahren unerwartet bei einem Ausflug.

Traurige Nachrichten aus der besten Football-Liga der Welt. Tre' Johnson, früherer Offensive Lineman in der NFL, ist im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Laut "ESPN" gab seine Ehefrau den Tod in einem Facebook-Post bekannt.

"Schwerem Herzens muss ich euch mitteilen, dass mein Mann, Tre' Johnson, plötzlich und unerwartet verstorben ist ... während eines kurzen Familienausflugs", schrieb Irene Johnson.

"Seine vier Kinder Chloe, EJ, EZ und Eden, seine Verwandten, Freunde und ich sind am Boden zerstört und stehen unter Schock."