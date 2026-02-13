American Football
NFL: Nach verlorener Million beim Super Bowl - Drake verkündet Rückzug aus Sportwetten
- Veröffentlicht: 13.02.2026
- 07:21 Uhr
Beim Super Bowl setzte Rap-Superstar Drake eine Million Dollar auf einen Sieg der New England Patriots - und verlor. Dieser Verlust hat Konsequenzen.
Der kanadische Rap-Superstar Drake ist für seine Sportwetten berüchtigt, beim jüngsten Super Bowl wollte es der 39-Jährige so richtig wissen. Eine Million Dollar setzte Drake auf einen Sieg der New England Patriots.
Das Ergebnis ist bekannt: Die Seattle Seahawks gewannen ziemlich ungefährdet mit 29:13 und machten nicht nur ihre eigenen Fans glücklich, sondern auch den Wettanbieter, bei dem Drake seinen Tipp abgab.
Offenbar war dieser Verlust auch für den stinkreichen Musikstar zu viel, das Thema Sportwetten hat sich offenbar - zumindest fürs Erste - erledigt. Zu einem Video auf Instagram schrieb er: "Ich bin raus aus Sportwetten."
Stattdessen wolle er sich auf etwas konzentrieren, "was ich weiß" - doch dass dieser Post wohl eher ironisch gemeint war, zeigt die Beschäftigung, die er in dem Video stattdessen ausübt, nämlich Online-Roulette.
"Drake curse" wurde zum geflügelten Wort
Und auch da läuft es zunächst scheinbar nicht gut, wie seine Reaktion vermuten lässt. Immerhin wird es im weiteren Verlauf des Videos etwas besser.
Ob Drake sich also tatsächlich aus Sportwetten verabschiedet hat oder ob es sich dabei nur um einen selbstironischen Beitrag zu seinem Super-Bowl-Tipp handelte, bleibt abzuwarten.
Für einige der Sportler und Teams, auf die er in der Vergangenheit gesetzt hat, wäre ein Rückzug wohl eine gute Nachricht. Der "Drake curse" ist längst zum geflügelten Wort geworden für Athleten und Mannschaften, die ihre Matches verloren, nachdem Drake auf sie gewettet hat - obwohl sie als Favoriten galten.