Die Seattle Seahawks sind Super-Bowl-Champion. Doch nicht nur das: Seattle hat das Zeug zur nächsten Dynastie der NFL. Auch, weil sie eine für einen Champion ungewöhnliche Eigenschaft haben. Von Kai Esser Die Feierlichkeiten in Seattle sind in vollem Gange: Die Seattle Seahawks sind Super-Bowl-Champion der Saison 2025. Doch während gerade das letzte Konfetti aufgeräumt wird, lohnt sich ein Blick in die Zukunft im Bundesstaat Washington. Denn die ist rosig - auch, weil es einige Parallelen zu 2013 gibt, als die Seahawks zuletzt die Vince Lombardi Trophy holten. Seahawks-Star schießt gegen Kritiker: "F***t euch!"

Cap Space? Seattle Seahawks könnten System NFL ausdribbeln Meistens haben Teams, die am Ende die begehrte Trophäe in die Höhe strecken, ein gemeinsames Problem: das System NFL. Sei es Cap Space oder die schlechtmöglichste Draft-Position an Stelle 32: Die Liga "bestraft" die erfolgreichen Teams, um Dynastien so gut es geht zu verhindern. Allerdings: Die Seahawks haben für kommende Saison satte 73 Millionen Dollar zur Verfügung.

Damit kann man nicht nur Top-Stars wie Kenneth Walker oder Rashid Shaheed verlängern, die Hawks können sogar in der im März beginnenden Free Agency gutes Geld ausgeben. Freilich, um die schlechte Draft Position kommt man an der Westküste nicht herum, doch ob nun Stelle 27 oder 32 ist am Ende fast "egal". Zumal viele der eingeschlagenen Draftees der Seahawks an Tag zwei ausgewählt wurden.

Seattle Seahawks: Die nahe Zukunft sieht rosig aus Seattle stand schon einmal an der Türschwelle einer möglichen Dynastie. 2013 gewannen die Seahawks zum zuvor einzigen Mal den Super Bowl. Damals wie heute: ein vermeintlich günstiger Quarterback - auch wenn der Cap Hit 2026 von 13,4 auf 37,9 Millionen Dollar steigt -, eine junge, hart hittende Defense und ein absoluter Superstar in der Offense. Was damals Russell Wilson und Marshawn Lynch waren, sind heutzutage Sam Darnold und Jaxon Smith-Njigba. Und die Defense? Damals die "Legion of Boom", heute die "Dark Side". Beide Einheiten tragen ihre Teams und sind die Aushängeschilder. Bei den meisten Stützen dauert es auch noch, bis ihre (etwaigen) Top-Verträge ins Gewicht fallen. Damals erreichte das Team 2014 nochmal den Super Bowl, anschließend scheiterten sie 2015 und 2016 an den damaligen Über-Teams Carolina Panthers und Atlanta Falcons, die beinahe nicht zu stoppen waren.

NFL-Dynastie? Am Ende hängt es am Quarterback Damit man jedoch wirklich eine solche Dynastie aufbauen kann, braucht man dauerhaft starke und konstante Leistungen auf der Quarterback-Position. Daran führt kein Weg vorbei. Zumindest, wenn man auf frühere Franchises schaut, die sich Dynastie nennen können. Die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes, New England Patriots mit Tom Brady, Dallas Cowboys mit Troy Aikman, San Francisco 49ers mit Joe Montana sowie die Pittsburgh Steelers mit Terry Bradshaw. Alles mehrmalige Super-Bowl-Champions und (zukünftige) Hall of Famer.

