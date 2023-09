"Quarterback": Peyton Manning findet für die zweite Staffel keine Hauptdarsteller

Anzeige

In den vergangenen Wochen haben einige Quarterbacks erklärt, sie stünden für eine zweite Staffel der Doku "Quarterback" nicht zur Verfügung. Auch hinter den Kulissen hagelt es Absagen.

Man stelle sich vor, man hat die erste Staffel einer Doku produziert, die die Fans begeistert und zahlreiche Zuschauer anzieht. Eine Erfolgsserie. Was passiert in der Regel? Genau, es gibt eine zweite Staffel.

Dachte sich auch Quarterback-Legende Peyton Manning mit seiner Netflix-Doku "Quarterback". Doch Manning, einer der Produzenten, findet keine Hauptdarsteller.

In Staffel eins begleiteten die Macher die Quarterbacks Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Kirk Cousins (Minnesota Vikings) und Marcus Mariota (Atlanta Falcons) durch ihre Saison 2022, dabei gewährten die Spielmacher exklusive Einblicke. Mit dem Happy End, dass Mahomes sogar mit seinen Chiefs den Super Bowl gewann.

Die achtteilige Serie kam in den USA an, auch Mahomes, Cousins und Mariota waren mit dem Ergebnis zufrieden. Das Problem: Seitdem hagelt es Absagen, teilweise in der Öffentlichkeit, oder aber bei Manning direkt.

"Ich würde mich freuen, wenn uns jemand zurückruft und sagt: 'Ich will es machen.' Gestern haben mir drei Starting Quarterbacks abgesagt, also muss ich meinen Stolz herunterschlucken", sagte Manning dem "Hollywood Reporter".

So sollen Lamar Jackson (Baltimore Ravens), Jalen Hurts (Phildaelphia Eagles), Matthew Stafford (Detroit Lions), Justin Fields (Chicago Bears), Daniel Jones (New York Giants) und Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) bereits abgesagt haben.