Rob Gronkowski hat noch keinen Cent seines NFL-Gehalts ausgegeben

Rob Gronkowski geht offensichtlich behutsam mit seinem Geld um. Der ehemalige NFL-Star hat noch keinen Cent von seinem verdienten Grundgehalt ausgegeben.

Von Mike Stiefelhagen

Das verriet der ehemalige Tight End der New England Patriots und der Tampa Bay Buccaneers im Podcast "Bussin' With the Boys". "Gronk" hatte demnach von Beginn an den Plan, nie etwas von seinem NFL-Gehalt auszugeben. Und das hat er bislang auch durchgezogen.

"Theoretisch ist es wahr. Ich bin sehr sparsam und habe mit einem Mitbewohner die ersten Jahre zusammengelebt. Ich wusste auch nicht, wie lange ich ein NFL-Spieler sein werde. Ich war ein Zweitrundenpick und hatte einen Vierjahresvertrag über vier Millionen US-Dollar. Ich dachte, wenn ich das richtig ausnutze, dann habe ich ausgesorgt", sagte der viermalige Super-Bowl-Champion.