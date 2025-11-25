San Francisco schlägt Carolina und wahrt Play-off-Chance

Die San Francisco 49ers haben ihre Play-off-Chancen in der NFL mit einem Arbeitssieg verbessert. Die Franchise aus Kalifornien setzte sich im Monday Night Game 20:9 gegen die Carolina Panthers durch und weist nun eine Bilanz von 8:4 vor. Carolina (6:6) liegt in der NFC South knapp hinter den Tampa Bay Lightning (7:6) und muss bei noch sechs ausstehenden Wochen um die Teilnahme an der Postseason bangen.

49ers-Quarterback Brock Purdy warf zwar drei Interceptions, brachte es am Ende aber dennoch auf 193 Yards Raumgewinn und einen Touchdown-Pass auf Jauan Jennings. Runningback Christian McCaffrey erzielte einen weiteren Touchdown und war auch als Passempfänger ein Faktor für die Gastgeber.

"Es war ein großartiger Sieg", sagte McCaffrey. "Aber ich weiß, dass wir nach mehr streben und dass wir besser sein können."

San Francisco eröffnete die Partie mit einem 75-Yard-Drive zum 7:0, verlor danach aber durch drei Interceptions zwischenzeitlich den Zugriff. Ein Field Goal von Matt Gay stellte zur Pause auf 10:3. McCaffrey erhöhte im dritten Viertel, ehe Panthers-Quarterback Bryce Young mit einem Pass auf Tetairoa McMillan verkürzte. Der anschließende Versuch auf eine Two-Point-Conversion war erfolglos. Gay stellte im Schlussabschnitt mit einem weiteren Field Goal den Endstand her.