Sean Payton - der Quarterback-Flüsterer?

In seiner ersten Saison bei den Denver Broncos konnte Quarterback Russell Wilson nicht der erhoffte Heilsbringer sein. Stattdessen wirkte die Offensive über weite Strecken dysfunktional, erzielte ligaweit die wenigsten Punkte und Wilson selbst unterliefen immer wieder Fehler in der Genauigkeit, Antizipation oder Pocket-Präsenz. Unter dem neuen Head Coach Sean Payton soll sich der Wind nun ändern. Payton dirigierte jahrelang bei den New Orleans Saints eine gute bis sehr gute Offensive und zählt zu den erfahreneren Trainern der Liga. Kann er das Potenzial bei Wilson wieder entfachen? Oder muss gar über einen Quarterback-Wechsel nachgedacht werden? Die Broncos statteten immerhin Backup Jarrett Stidham mit einem Zweijahresvertrag aus, der ihm bis zu zehn Millionen US-Dollar in die Kassen spülen kann... © Imago