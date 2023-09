San Francisco 49ers: Spieler verhöhnen Giants-QB Daniel Jones

Jaylen Waddle (Miami Dolphins)

Der Dolphins-Receiver wird für das Spiel gegen die Broncos am Abend ausfallen. Er hatte sich in der Partie gegen die New England Patriots eine Gehirnerschütterung zugezogen und befand sich seit Montag im Concussion Protocol. Am Freitag kehrte Waddle zwar ins Training zurück. Ein Einsatz am Sonntag kommt für den 24-Jährigen aber noch zu früh. © Icon Sportswire