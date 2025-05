NFL: Derek Carr hört auf - Quarterback-Optionen der New Orleans Saints

Mit diesen Worten verkündete Derek Carr das, womit wohl nicht allzu viele NFL -Fans gerechnet haben dürften. Der Quarterback der New Orleans Saints beendet seine Karriere in der besten Football-Liga der Welt.

Derek Carr beendet seine NFL-Karriere. Wie geht es auf der Quarterback-Position bei den New Orleans Saints weiter?

Das Wichtigste in Kürze

Für die Saints bedeutet dies rund 30 Millionen US-Dollar weniger an Problemen in Sachen Cap Space – aber auch die Ermangelung eines Quarterback-Routiniers. Welche Optionen haben die Verantwortlichen nun?

Tyler Shough

Vor rund zwei Wochen haben die Saints im NFL Draft in der zweiten Runde an Position 40 Quarterback Tyler Shough ausgewählt. Aufgrund seines Alters - Shough ist bereits 26 Jahre alt - und seiner umfangreichen College-Erfahrungen - er bestritt in sieben Spielzeiten für Oregon, Texas Tech und Louisville 42 Spiele - galt er als NFL-tauglicher Kandidat.

Geben die Verantwortlichen dem Zweitrundenpick eine Chance, gibt es zwei Möglichkeiten: Spielt er gut, haben die Saints eine langfristige Antwort, überzeugt er nicht, können sie im nächsten Jahr in der ersten Runde ihren künftigen Franchise-QB auswählen.