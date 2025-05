Zwei Williams-Brüder spielen bereits bei den New York Jets. Jetzt bekommt ein Dritter im Bunde die Chance, sich in den Kader zu spielen.

Brüderpaare in der NFL gibt es durchaus hin und wieder. Man denke an Jason und Travis Kelce, an Eli und Peyton Manning oder an Nick und Joey Bosa. Die Geschichten sind cool, mit der Zeit aber gewöhnt man sich daran.

Seltener jedoch spielen die Brüder im selben Team. Und fast schon ein Novum wäre es, wenn sich gleich drei Brüder in einer Kabine vereinen. Bei den New York Jets ist genau das aber jetzt der Fall - zumindest theoretisch.

Denn Giovanni Williams, Bruder der beiden Jets-Profis Quinnen und Quincy, bekam vom Team die Einladung, am Rookie Minicamp teilzunehmen und sich dort den Trainern zu präsentieren. Eine große Chance für Giovanni, der sich natürlich Tipps von seinen Brüdern holte.

"Quinnen sagte mir: 'Sei du selbst.' Er sagte: 'Was auch immer passiert, passiert. Gott hat es bereits für dich geregelt.'", sagte der Linebacker laut "SNY.tv".

Auch sein zweiter Bruder habe ihm einen Ratschlag mit auf den Weg gegeben. "Quincy hat mir gesagt, er kennt die Position, die wir spielen - wir spielen die gleiche Position. Er hat mir gesagt, 'Kontrolliere deinen Geist, kontrolliere deinen Körper. Hab einfach die Kontrolle über dich selbst und du kannst dein Spiel kontrollieren.'"