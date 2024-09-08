Der Halftime-Act für den Super Bowl 59 in New Orleans steht fest. Rap-Ikone Kendrick Lamar wird das Game musikalisch begleiten.

Er ist aktuell einer der gehyptesten Musiker des Planeten. Westcoast-Rapper Kendrick Lamar wird in der Halbzeit des Super Bowls 2025 performen.

Bereits vor drei Jahren war er Teil der Rap-Legenden-Halftime-Show mit 50 Cent, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre und Eminem. Dort erhielt Kendrick Lamar jedoch nur einen kleinen Part.

Nach RnB-Künstler Usher Februar diesen Jahres wird es 2025 also erneut eine Rap-Performance geben. Kendrick Lamar kündigte seinen Auftritt per Instagram-Video an. Auch die NFL hat den Auftritt bestätigt.