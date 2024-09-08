Anzeige
Überraschende Ankündigung

Super Bowl Halftime Show 2025: Kendrick Lamar tritt in New Orleans auf

  • Aktualisiert: 09.09.2024
  • 00:39 Uhr
  • Luca Wolkstein

Der Halftime-Act für den Super Bowl 59 in New Orleans steht fest. Rap-Ikone Kendrick Lamar wird das Game musikalisch begleiten. 

Er ist aktuell einer der gehyptesten Musiker des Planeten. Westcoast-Rapper Kendrick Lamar wird in der Halbzeit des Super Bowls 2025 performen.

Bereits vor drei Jahren war er Teil der Rap-Legenden-Halftime-Show mit 50 Cent, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre und Eminem. Dort erhielt Kendrick Lamar jedoch nur einen kleinen Part.

Nach RnB-Künstler Usher Februar diesen Jahres wird es 2025 also erneut eine Rap-Performance geben. Kendrick Lamar kündigte seinen Auftritt per Instagram-Video an. Auch die NFL hat den Auftritt bestätigt.

Kendrick Lamar beeinflusst Musik und Kultur "tiefgreifend"

"Trefft mich am 9. Februar in New Orleans, das wollt ihr nicht verpassen. Zieht euch was schickes an, selbst wenn ihr nicht vor Ort seid", sagt der 37-Jährige in der Ankündigung. 

„Nur wenige Künstler haben Musik und Kultur so tiefgreifend beeinflusst wie Kendrick Lamar. Immer wieder hat Kendrick seine einzigartige Fähigkeit unter Beweis gestellt, Momente zu kreieren, die nachhallen, neu definieren und letztlich das Fundament des Hip-Hop aufrütteln", wird Seth Dudowsky, Musik-Chef der NFL, auf der offiziellen Website der Liga zitiert.

Lamar gewann in seiner bisherigen Laufbahn 17 Grammys und erhielt 2017 den Pulitzer Preis für sein Album "DAMN".

