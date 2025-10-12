- Anzeige -
NFL live: Übertragungen im TV, Livestream und Liveticker - alle Infos im Überblick

  • Aktualisiert: 19.12.2025
  • 15:54 Uhr
  • ran.de

Die NFL-Saison 2025 läuft. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die NFL-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet.

Die NFL-Saison 2025/26 hat mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys begonnen und endet mit dem Super Bowl 2026 am 8. Februar im Levi’s Stadium.

August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Hier  findet ihr alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams und Liveticker für die NFL Preseason, Regular Season und Playoffs. Verfolgt Stars wie Patrick Mahomes, Amon-Ra St. Brown und Rookies wie Cam Ward oder Jaxson Dart live!

Wo läuft die NFL 2025/26? Free-TV und Livestream im Überblick

Die NFL begeistert Fans in Deutschland mit zahlreichen Übertragungsoptionen. Im Free-TV zeigen RTL und NITRO bis zu drei Spiele pro Woche, inklusive Kickoff Game, Deutschland-Spiel, Playoffs und Super Bowl LX.

Livestream:

  • NFL Game Pass: Alle Spiele live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).
  • RTL+: Exklusive Livestreams, z. B. ein Spiel pro Woche um 19 Uhr (kostenpflichtiges Abo notwendig).
  • DAZN: Alle Nachtspiele (1:00 Uhr, 4:25 Uhr), "RedZone"-Konferenz, zwei exklusive Sonntagsspiele (kostenpflichtiges Abo notwendig)
  • ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Preseason und Regular-Season-Spielen, sowie zu allen Playoff-Partien.
  • Zudem gibt es auf ran.de Liveticker zu allen Spielen und einen Konferenz-Liveticker

Regular Season 2025/26: Live bei RTL, DAZN und ran.de

Die Regular Season hat am 4. September 2025 mit dem Kickoff Game zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys begonnen.

RTL/NITRO zeigen bis zu drei Spiele pro Woche

DAZN überträgt Nachtspiele und die "RedZone"-Konferenz, der NFL Game Pass alle Spiele live.

Auf ran.de gibt’s Liveticker, Highlight-Videos (ebenfalls auf Joyn) und Statistiken.

Den NFL-Spielplan 2025/26 auf ran.de entdecken

NFL 2025/26: Die Live-Übertragungen der Spiele von Week 16

  • 19. Dezember, 02:15 Uhr: Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks (DAZN)
  • 20. Dezember, 23:00 Uhr: Philadelphia Eagles @ Washington Commanders (DAZN)
  • 21. Dezember, 19:00 Uhr: Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers (DAZN)
  • 21. Dezember, 19:00 Uhr: Los Angeles Chargers @ Dallas Cowboys (RTL)
  • 21. Dezember, 19:00 Uhr: Buffalo Bills @ Cleveland Browns (RTL+)
  • 21. Dezember, 22:05 Uhr: Jacksonville Jaguars @ Denver Broncos (DAZN)
  • 21. Dezember, 22:25 Uhr: Pittsburgh Steelers @ Detroit Lions (RTL)
  • 22. Dezember, 02:20 Uhr: New England Patriots @ Baltimore Ravens (DAZN)
  • 23. Dezember, 02:15 Uhr: San Francisco 49ers @ Indianapolis Colts (DAZN)
NFL Playoffs und Super Bowl 2026

Die Playoffs starten am 10. Januar 2026 mit der Wildcard Round. RTL zeigt alle Spiele live im Free-TV, inklusive Divisional Round und Conference Finals. Der Super Bowl LX (8. Februar 2026, Levi’s Stadium) ist bei RTL, DAZN und im NFL Game Pass zu sehen. Auf ran.de bieten wir Liveticker, Highlight-Videos und Analysen.

Alles zum Super Bowl 2026 auf ran.de

Die besten Plattformen für NFL-Fans 2025/26

ran.de und Joyn: Kostenlose Liveticker, Highlights, NFL Network Stream. Dazu die wichtigsten News, Clips und Interviews rund um die NFL.

@ransport: Folgt unseren Social-Media Kanälen auf Youtube, Instagram, TikTok und Facebook für Memes, Highlights, Fakten und News rund um die NFL

RTL/NITRO: Bis zu drei Free-TV-Spiele pro Woche, Playoffs, Super Bowl.

RTL+: Exklusive Livestreams (kostenpflichtig).

DAZN: Nachtspiele, "RedZone", Sonntagsspiele (kostenpflichtig).

NFL Game Pass: Alle Spiele live (kostenpflichtig).

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur NFL-Übertragung 2025/26

Welcher Sender überträgt die NFL 2025 im Free-TV? RTL und NITRO zeigen bis zu drei Spiele pro Woche, Playoffs und Super Bowl LX.

Wo kann ich NFL-Spiele kostenlos streamen? Auf rtl.de, auf ran.de und Joyn gibt es zudem das NFL Network im kostenlosen Stream sowie Highlights zu allen Spielen und Liveticker.

Was kostet der NFL Game Pass 2025? Ab 17,99 €/Monat oder 179,99 €/Jahr via DAZN/Prime Video.

Wo läuft das NFL Deutschland-Spiel in Berlin? Live auf RTL, DAZN und im NFL Game Pass.

Wie kann ich den Super Bowl 2026 sehen? Live bei RTL, DAZN oder im NFL Game Pass am 8. Februar 2026.

NFL
19.12.2025
02:15
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
37:38
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
n.V.
20.12.2025
23:00
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
-:-
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
21.12.2025
02:20
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
-:-
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
21.12.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
-:-
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
21.12.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
-:-
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
21.12.2025
19:00
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
-:-
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
21.12.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
-:-
New York Jets
New York Jets
Jets
21.12.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
-:-
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
21.12.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
-:-
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
21.12.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
-:-
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
21.12.2025
22:05
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
-:-
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
21.12.2025
22:05
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
-:-
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
21.12.2025
22:25
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
-:-
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
21.12.2025
22:25
Houston Texans
Texans
Houston Texans
-:-
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
22.12.2025
02:20
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
-:-
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
23.12.2025
02:15
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
-:-
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
Mehr News und Videos zur NFL
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 19.12.2025
  • 15:58 Uhr
NFL München
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticket-Preise?

  • 19.12.2025
  • 15:52 Uhr
Will nach Deutschland: Amon-Ra St. Brown
News

Klare Ansage: Amon-Ra will mit den Lions nach Deutschland

  • 19.12.2025
  • 15:36 Uhr
Los Angeles Rams v Seattle Seahawks - NFL 2025
News

Kommentar: Rams müssen Nacua einen Maulkorb anlegen!

  • 19.12.2025
  • 15:35 Uhr
Los Angeles Rams v Seattle Seahawks - NFL 2025
News

Wildes OT-Comeback! Seahawks holen sich NFC-Spitze

  • 19.12.2025
  • 15:03 Uhr
imago images 1069541240
News

Puka Nacua ätzt weiter gegen Schiedsrichter

  • 19.12.2025
  • 14:17 Uhr
Bill Belichick
News

NFL-Rückkehr von Belichick? Drei Teams wären denkbar

  • 19.12.2025
  • 13:53 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Los Angeles Rams at Seattle Seahawks Dec 18, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks running back Zach Charbonnet (26) celebrates with teammates after sc...
News

Warum die Two-Point-Conversion der Seahawks zählte

  • 19.12.2025
  • 12:56 Uhr
Darnold Seahawks
News

Kommentar: Dieser Seahawks-Mut verdient den Super Bowl

  • 19.12.2025
  • 12:49 Uhr
imago images 1069925743
News

Amon-Ra schlägt Aaron Rodgers - ran tippt den 16. Spieltag

  • 19.12.2025
  • 12:07 Uhr