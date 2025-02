Über die gesamte Saison schafften es die Kansas City Chiefs ihre Probleme zu kaschieren. Nicht aber im Super Bowl. Das Debakel wirft Fragen auf. Ein Kommentar.

Vom Super Bowl aus New Orleans berichten Rainer Nachtwey und Dominik Kaiser

Verdiente Krönung einer perfekten Saison – anders lässt sich der Super Bowl 59 aus Sicht der Philadelphia Eagles nicht beschreiben. Es war eine überragende Leistung, die die Offense und Defense gezeigt haben.

Ein herausragender Saquon Barkley, der zwar im Super Bowl etwas unterging, aber trotzdem den Rekord für die meisten Yards in einer Saison aufgestellt hat.

So oft wie das "Fly Eagles Fly, on the way to victory" erklang, war klar, dass es den Weg zum Sieg schnurstracks geradeaus mit Rückenwind im Formel-1-Auto bergab ging. Da war kein Hügel, kein Zebrastreifen - Grüße an die Schiedsrichter - kein Schlagloch.

Das war Vollgas über die Ziellinie.

Aber wo Sieger sind, sind auch Verlierer. Wobei - waren die wirklich da? Gefühlt war ein Großteil der Kansas City Chiefs nicht anwesend. Auf jeden Fall nicht die Offensive Line.

Die Chiefs offenbarten viele Schwächen, die sie über die Saison hinweg dann doch kaschiert hatten, die die Eagles aber eiskalt ausnutzten.

Sie setzten Patrick Mahomes dermaßen unter Druck, dass ihm der Super Bowl gegen die Bucs wie Erholungsurlaub vorgekommen sein muss.