Pittsburgh Steelers

Nachdem sie trotz der Verpflichtung von Russell Wilson einmal mehr in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden sind, könnten die Pittsburgh Steelers hellhörig werden. Gut für Rodgers: In "Steel City" müsste er keinen Neuaufbau anleiten, wofür ihm angesichts seines Alters schlicht die Zeit fehlt. Sicher ist: Die Defense gehört an guten Tagen zum Besten, was die NFL zu bieten hat.