Details werden demnach schon bald gemeinsam mit den Eagles bekannt gegeben. Am Dienstag soll eine Pressekonferenz zur großen Party am 14. Februar stattfinden.

Nach dem Gewinn des Super Bowls feiern Teams ihren Sieg mit einer Parade in der Stadt - so auch die Philadelphia Eagles. Nun steht der Termin fest.

Nach dem ersten Triumph im Super Bowl über die New England Patriots hatten 2018 mehrere Hunderttausend Fans ihr Team in der "City of Brotherly Love" gefeiert. Erneut dürfte in den Straßen viel los sein, auch wenn Winterwetter herrscht - Temperaturen von maximal drei Grad Celsius werden am Freitag erwartet.

Die Eagles hatten Titelverteidiger Kansas City Chiefs am Sonntag in New Orleans beim Super Bowl LIX mit 40:22 demontiert, es war eine der dominantesten defensiven Vorstellungen in der Historie des Endspiels.