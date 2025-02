Die Philadelphia Eagles haben den Super Bowl LIX gewonnen, für die Kansas City Chiefs wurde das Finale der NFL -Saison in New Orleans zum Debakel.

Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes gegenüber Reportern nach dem Spiel: "Jedes Mal, wenn du den Super Bowl verlierst, ist das das schlimmste Gefühl der Welt, das dich für den Rest deiner Karriere begleiten wird. Diese beiden Niederlagen werden mich motivieren, für den Rest meiner Karriere noch besser zu werden, denn man hat nur so wenige davon, und diese muss man ausnutzen, und sie schmerzen wahrscheinlich mehr, als sich die Siege gut anfühlen."

Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes auf der Pressekonferenz: "Ja, Hut ab vor den Eagles. Sie haben von Anfang bis Ende besser gespielt als wir. Wir haben nicht so angefangen, wie wir es wollten. Natürlich haben die Turnover wehgetan, dafür muss ich einfach die ganze Schuld auf mich nehmen."

Chiefs-Tight-End Travis Kelce gegenüber der "Washington Post": "Hut ab vor den Eagles, Mann. Sie waren hinter uns her. In allen drei Phasen. Ich meine, sie haben uns in allen drei Phasen angegriffen, und dann kamen noch Turnover, Strafen und das alles zusammen. Es gibt viele Faktoren, die dazu beigetragen haben. Wir haben das ganze Jahr nicht so schlecht gespielt."

Chiefs-Head-Coach Andy Reid auf der Pressekonferenz: "Heute war ein harter Tag. Wir haben nicht wirklich gut gespielt. Wir haben nicht genug gecoacht. Die Eagles haben gute Arbeit geleistet. Ich bin aber stolz auf unsere Jungs für den Kampf, den sie das ganze Jahr über gezeigt haben. Dafür ziehe ich meinen Hut. Und wir werden daraus lernen, wie aus den meisten Spielen, in denen man nicht so gut abschneidet. Man lernt daraus als Trainer, man lernt daraus als Spieler und man macht weiter."