Der wertvollste Spieler des Super Bowl ist trotz einer exzellenten Defensive der Quarterback: Jalen Hurts wurde zum MVP gewählt.

Besondere Ehre für Quarterback Jalen Hurts: Der 26-Jährige ist nach dem Sieg der Philadelphia Eagles zum wertvollsten Spieler des Super Bowl gewählt worden.

Hurts warf beim 40:22 gegen die Kansas City Chiefs für 221 Yards und bereitete zwei Touchdowns vor. Für einen dritten sorgte er per "Tush Push" selbst.

Dazu lief er für 72 Yards und stellte damit einen Rekord für Quarterbacks im Super Bowl auf. Den alten (70 Yards) hatte er selbst aufgestellt.

"Gott ist gut – selbst in den Höhen und Tiefen", sagte Hurts, als er die Pete Rozelle Trophy entgegennahm. "Ohne meine Teamkollegen wäre ich nicht hier. Die Anstrengung, die Entschlossenheit, die jeder an den Tag gelegt hat, um an diesen Punkt zu kommen. Es ging nie darum, was einer von uns tut, es ging immer darum, was wir tun und wie wir auf bestimmte Dinge reagieren. Was für ein Spiel."