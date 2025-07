Heftige Worte. Die nicht unbeantwortet bleiben.

Bobby Stroupe ist der Personaltrainer von Mahomes und fordert den Radio-Host heraus: "Schick' mir deinen Standort. Du brauchst scheinbar Aufmerksamkeit. Wenn du wissen willst, was in Form sein bedeutet, dann mach' doch mal ein Training im Camp mit. Lauf' doch mal in einer "Hurry-Up-Offense" und scramble in mehreren Spielzügen nacheinander. Du hast keinen Schimmer, was es braucht. Es geht nicht um Aussehen, es geht um die Performance."

Rumms.

Der fünfmalige Super-Bowl-Teilnehmer Mahomes hat sich zu der Thematik bisher nicht geäußert. Fakt ist aber auch, dass seine abgelaufene Saison rein von der individuellen Leistung die schwächste seiner Karriere war.

Wie sehr das mit seinem Körper zusammenhängt, darf bezweifelt werden. Tom Brady war auch nie ein "Gym-Fanatiker" und ist der erfolgreichste Footballer der Historie.

