Am 13. Februar steigt im SoFi Stadium der Super Bowl zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals (13. Februar, ab 23:05 Uhr live auf ProSieben und ran.de). Wer eine Eintrittskarte für das Spektakel haben möchte, muss tief in die Tasche greifen. So tief wie noch nie zuvor.

München - Dass ein Ticket für den Super Bowl nicht gerade kostengünstig ist, ist schon lange bekannt. In diesem Jahr sind die Eintrittskarten für das NFL-Endspiel zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals (13. Februar, ab 23:05 Uhr live auf ProSieben und ran.de) aber so teuer wie nie zuvor.

So liegt laut der Ticketplattform "SeatGeek" der durchschnittliche Preis für eine Eintrittskarte schon jetzt bei 10.427 US Dollar. Den günstigsten Platz gibt es für rund 600 Dollar - aber nicht im freien Handel. Dafür muss man an der Lotterie der NFL teilnehmen.

Bei den frei verkäuflichen Tickets werden die günstigsten aktuell für rund 6.000 Dollar angeboten, die Preise dürften aber von Tag zu Tag deutlich ansteigen. Für die teuersten Plätze muss ein Besucher übrigens sage und schreibe 75.000 Dollar hinlegen.