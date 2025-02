Wer zum Super Bowl 2025 nach New Orleans reist, braucht Geld - keine Frage. Die Tickets für das NFL-Endspiel kosten ein kleines Vermögen . Die Hotel- und Gastro-Branche brummt und entsprechend erhöhen die Betreiber dort auch nochmal die Preise.

Aus New Orleans berichten: Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey

The Big Game - ran beim größten Sport

Vor allem die NFL macht an diesem Wochenende großen Umsatz - und zieht den Fans im offiziellen NFL-Shop in New Orleans vor dem Duell der Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles mit Wucherpreisen das Geld aus den Taschen.