American Football live auf ProSoeben MAXX
NFL - Tua Tagovailoa ist stolz auf Berufung ins Trump-Gremium für Sport und Fitness: "Es ist eine Ehre"
- Veröffentlicht: 07.08.2025
- 16:57 Uhr
- ran
Tua Tagovailoa gehört einem neuen Gremium an, das US-Präsident Donald Trump ernannt hat. Während sich das Staatsoberhaupt mit dem Namen des Quarterbacks abmüht, freut sich der Profi auf seine neue Aufgabe.
Als "große Ehre" bezeichnet Tua Tagovailoa seine Berufung in das neue Gremium für Sport, Fitness und Ernährung von US-Präsident Donald Trump. Allerdings wird sich noch zeigen müssen, welche konkreten Aufgaben damit für den Quarterback der Miami Dolphins verbunden sind.
Auf einer Pressekonferenz verkündete Trump an der Seite von Vize-Präsident J.D Vance sowie WWE-Legende Triple H die Namen der neuen Mitglieder. Beim NFL-Profi von Hawaii angekommen, kam das Staatsoberhaupt an seine Grenzen.
Er scheiterte dabei, Tagovailoas Namen korrekt auszusprechen. "Ich glaube nicht, dass er der Schlimmste war – ich habe gehört, dass es ein paar Schlimmere in Alabama gab. Es ist, wie es ist, das nehme ich nicht so ernst", erklärte Tagovailoa dazu, um die Kompliziertheit seines Namens wissend.
- Dan Campbell führt wegen Aidan Hutchinson eigene Regel im Training ein
- Aaron Donald macht Comeback-Andeutung - wenn Micah Parsons mitspielt
Der Dolphins-Star äußerte sich dennoch stolz über die Ernennung. "Ich finde es ziemlich cool – es ist eine Ehre", sagte er: "Ich weiß nicht viel darüber, aber es ist eine Ehre."
Warum ausgerechnet er ins Gremium berufen wurde, blieb für ihn selbst ein Rätsel. "Ich sollte dir die gleiche Frage stellen. Wie ist das alles entstanden? Ich bin mir nicht sicher." konterte Tagovailoa die entsprechende Reporter-Frage.
NFL - Injury Update vor der Saison 2025: Sorgen um Tyreek Hill von den Miami Dolphins
Tyreek Hill (Miami Dolphins)
Müssen die Miami Dolphins um Wide Receiver Tyreek Hill bangen? Der 31-Jährige nahm am Mittwoch nicht an den Trainingseinheiten teil, später sprachen die Dolphins von einer "nicht näher genannten Verletzung". Einen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch: Im Flieger nach Chicago zum gemeinsamen Training und ersten Preseason-Spiel war Hill. Gut möglich also, dass die Verletzung nicht schwerwiegend ist.
Salvon Ahmed (Indianapolis Colts)
Schlechte Nachrichten für die Colts. Running Back Salvon Ahmed hat sich laut Head Coach Shane Steichen im Trainingslager eine "schwere Beinverletzung" zugezogen. Bei einem Lauf wurde der 26-Jährige von Teamkollege Trey Washington mit einem Hip-Drop-Tackle zu Boden gebracht, der Safety landete dabei unglücklich auf dem Unterschenkel von Ahmed.
Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)
Bucs-Quarterback Baker Mayfield hat sich im Training eine Prellung an seiner Wurfhand zugezogen. Der Spielmacher konnte zuletzt nicht trainieren, sein Status wird von Tag zu Tag neu bewertet.
Isaiah Likely (Baltimore Ravens)
Schlechte Nachrichten für die Baltimore Ravens: Tight End Isaiah Likely ist im Training umgeknickt und hat sich eine Franktur am Fuß zugezogen, die einer Operation bedarf. Er fällt mindestens sechs Wochen aus und könnte den Start in die neue NFL-Saison verpassen.
Starling Thomas (Arizona Cardinals)
Herber Rückschlag für die "Cards"! Cornerback Starling Thomas hat sich während des Trainings einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 25-Jährige ging bei der Einheit zu Boden und musste mit einem Kart in die Kabine gebracht werden. Weiter heißt es, dass die Saison 2025 noch vor ihrem Beginn damit für Thomas bereits beendet ist.
David Walker (Tampa Bay Buccaneers)
Horror-Meldung bei den "Bucs"! Rookie-Edge-Rusher David Walker hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird damit die komplette Saison 2025 verpassen, wie Head Coach Todd Bowles bestätigte. Der 25-Jährige wurde im diesjährigen Draft in der vierten Runde ausgewählt wurde und zog sich die Verletzung während des Trainings zu. Walker sollte zu Beginn der Saison hinter den Stammspielern Haason Reddick und Yaya Diaby als Backup fungieren.
Kenny Pickett (Cleveland Browns)
Quarterback Kenny Pickett hat sich im Training der Browns eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird einige Tage fehlen. Laut "ESPN" zog sich der 27-Jährige die Blessur kurz vor Ende der Einheit zu. Der Neuzugang der Eagles teilte sich zu Beginn des Training Camps die First-Team-Snaps mit Joe Flacco und hinterließ einen guten Eindruck.
Matthew Stafford (Los Angeles Rams)
Rams-Head-Coach Sean McVay erklärte zu Beginn des Training Camps, dass Quarterback Matthew Stafford den Auftakt verpassen und erst in der zweiten Woche dabei sein werde. Inzwischen ist klar: Der Spielmacher hat die zweite Woche verpasst und wird auch in der dritten Woche nicht teilnehmen. Stafford hat weiterhin mit Rückenproblemen zu kämpfen und soll nun einen Spezialisten aufsuchen.
Matthew Stfford (Los Angeles Rams)
"Das ultimative Ziel ist Houston (Saisonauftakt gegen die Texans, Anm.d.Red.). Und da wir uns dessen bewusst sind, werden wir bei ihm Woche für Woche anschauen, wie die Lage ist. Das halten wir für die klügste Vorgehensweise", erklärte McVay bereits in einem Video des Teams.
Joe Mixon (Houston Texans)
Rückschlag für die Houston Texans. Running Back Joe Mixon könnte bis in die reguläre Saison ausfallen. Er fehlt aufgrund einer Fußverletzung für einen längeren Zeitraum. Demnach plant die Franchise eine neue Evaluation seiner Situation, wenn der Saisonstart näher rückt. Mixon hatte sich in der Offseason verletzt, die Verletzung wurde von der Franchise aber wiederholt als nicht gravierend dargestellt.
Kenny McIntosh (Seattle Seahawks)
Bittere Nachricht für die Seattle Seahawks. Running Back Kenny McIntosh hat sich im Training eine Knieverletzung am linken Bein zugezogen und wurde bereits auf die IR-Liste gesetzt. Der Sportler hatte sich bei einer Übung der Special Teams verletzt und musste vom Feld getragen werden.
Levi Onwuzurike (Detroit Lions)
Bittere Nachricht für die Detroit Lions. Defensive Tackle Levi Onwuzurike verpasst aufgrund einer Kreuzbandverletzung die gesamte Saison 2025 - das gab Head Coach Dan Campbell bekannt. Demnach musste sich der Sportler bereits zu einem früheren Zeitpunkt in der Offseason einer Operation unterziehen. Onwuzurike stand 2024 in zehn seiner 16 Spiele als Starter auf dem Feld.
Stefon Diggs (New England Patriots)
Nach seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison weilt Stefon Diggs beim Training der New England Patriots. Ob er zum Saisonstart jedoch fit wird, ist weiter ein Fragezeichen. Wie "The Athletic" berichtet, soll der 31-Jährige nach aktuellem Stand wohl für den Saisonauftakt gegen die Las Vegas Raiders fit werden.
Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)
Schlechte Nachrichten für die Buccaneers! Eine Knie-Operation zwingt Tristan Wirfs zu einer Pause. Der Star-Tackle wird vermutlich die ersten Saisonspiele verpassen. Der 26-Jährige wurde in den vergangenen vier Spielzeiten in den Pro Bowl gewählt.
Donald Parham (Pittsburg Steelers)
Das ist eine ganz bittere Verletzung: Donald Parham hat sich bei den OTAs der Pittsburgh Steelers die Achillessehne gerissen und verpasst damit wohl die gesamte Saison. Der Tight End hatte nach vier Spielzeiten bei den Los Angeles Chargers und einem Jahr im Practice Squad der Denver Broncos einen Ein-Jahres-Vertrag in "Steel City" unterschrieben. Bislang kommt er in 48 Spielen auf elf Touchdowns.
Ar'Darius Washington (Baltimore Ravens)
Schwerer Rückschlag für die Baltimore Ravens: Starting Safety Ar'Darius Washington hat sich bereits an den ersten Tagen der Saisonvorbereitung schwer verletzt. Bei ihm wurde ein Achillessehnenriss festgestellt. Laut Team-Informationen soll er im November sein Comeback geben. Die Ravens drafteten Safety Malaki Starks in der ersten Runde des zurückliegenden Drafts.
Jonathon Brooks (Carolina Panthers)
Bitterer Rückschlag für Jonathon Brooks. Die Carolina Panthers haben den Running Back auf die PUP-Liste gesetzt. Der Zweitrundenpick aus dem Jahr 2024 muss sich von seiner zweiten Kreuzband-Verletzung im rechten Knie innerhalb von 13 Monaten erholen. Er wird die komplette Spielzeit 2025 verpassen.
Saquon Barkley sagt Trump ab
Das Gremium, das laut Trumps Executive Order die Aufgabe hat, die Gesundheit und Fitness der US-amerikanischen Bevölkerung zu fördern, setzt sich aus prominenten aktiven und ehemaligen Sportlern zusammen. Mit dabei sind unter anderem Nick Bosa von den San Francisco 49ers, NFL-Commissioner Roger Goodell und Eishockey-Legende Wayne Gretzky.
Auch Running Back Saquon Barkley von den Philadelphia Eagles wurde von Trump genannt, hat jedoch, wie er bereits öffentlich bekundet hat, eine Teilnahme abgelehnt.
Trump hatte sein Gremium für Sport, Fitness und Ernährung am 31. Juli offiziell neu eingesetzt. Ziel ist es, mehr Kinder und Jugendliche für Sport zu begeistern, körperliche Aktivität und gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren und langfristig eine "nationale Kultur der Stärke, Vitalität und Exzellenz" zu etablieren.