Tua Tagovailoa gehört einem neuen Gremium an, das US-Präsident Donald Trump ernannt hat. Während sich das Staatsoberhaupt mit dem Namen des Quarterbacks abmüht, freut sich der Profi auf seine neue Aufgabe.

Als "große Ehre" bezeichnet Tua Tagovailoa seine Berufung in das neue Gremium für Sport, Fitness und Ernährung von US-Präsident Donald Trump. Allerdings wird sich noch zeigen müssen, welche konkreten Aufgaben damit für den Quarterback der Miami Dolphins verbunden sind.

Auf einer Pressekonferenz verkündete Trump an der Seite von Vize-Präsident J.D Vance sowie WWE-Legende Triple H die Namen der neuen Mitglieder. Beim NFL-Profi von Hawaii angekommen, kam das Staatsoberhaupt an seine Grenzen.

Er scheiterte dabei, Tagovailoas Namen korrekt auszusprechen. "Ich glaube nicht, dass er der Schlimmste war – ich habe gehört, dass es ein paar Schlimmere in Alabama gab. Es ist, wie es ist, das nehme ich nicht so ernst", erklärte Tagovailoa dazu, um die Kompliziertheit seines Namens wissend.

Der Dolphins-Star äußerte sich dennoch stolz über die Ernennung. "Ich finde es ziemlich cool – es ist eine Ehre", sagte er: "Ich weiß nicht viel darüber, aber es ist eine Ehre."

Warum ausgerechnet er ins Gremium berufen wurde, blieb für ihn selbst ein Rätsel. "Ich sollte dir die gleiche Frage stellen. Wie ist das alles entstanden? Ich bin mir nicht sicher." konterte Tagovailoa die entsprechende Reporter-Frage.