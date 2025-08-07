Anzeige
American Football live auf ProSieben MAXX

NFL: Micah Parsons bald an der Seite von Aaron Donald bei den Los Angeles Rams?

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 16:02 Uhr
  • Julian Erbs

Aaron Donald hat seine NFL-Karriere 2024 offiziell beendet. Nun sorgt er mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen – ein Comeback bei den Los Angeles Rams scheint für ihn doch nicht völlig ausgeschlossen.

Aaron Donald dominierte bei den Los Angeles Rams: Super Bowl-Champion, dreimal Defensive Player of the Year, zehn Pro Bowls, achtmal First-Team All-Pro – eine Karriere voller Glanz und Rekorde.

2024 verabschiedete er sich aus dem NFL-Rampenlicht.

Nun bringt der Superstar mit einem Instagram-Kommentar frischen Schwung in die Gerüchteküche. Offenbar verfolgt auch er die Entwicklungen rund um die Dallas Cowboys, Jerry Jones und Micah Parsons genau.

Auf einer Fanpage der L.A. Rams äußerte er sich öffentlich zur Situation – und sorgt damit für reichlich Spekulationen um ein mögliches Comeback.

Die Fanpage postete ein bearbeitetes Bild, das Micah Parsons in einer Rams-Uniform zeigt – und genau darauf reagierte Donald mit einem vielsagenden Kommentar.

NFL: Parsons und Donald zusammen bei den Rams?

Er kommentierte sinngemäß: "Wenn Micah Parsons zu den Rams gehen sollte, dann muss ich wohl meinen Fitnesstrainer anrufen und mich wieder in Form bringen. Diese Defensive Line wäre nicht von dieser Welt!"

Parsons ließ mit einer Antwort nicht lange auf sich warten: "Man, erzähl mir nicht sowas!"

Als Abschluss dieser Antwort auf Donalds Kommentar markierte der Noch-Cowboy seinen Agenten David Mulugheta.

Natürlich könnte es sich dabei auch einfach nur um einen Scherz unter Defensive-Line-Kollegen handeln.

Doch allein die Vorstellung von Aaron Donald und Micah Parsons in einer gemeinsamen D-Line lässt Fans jubeln – und gegnerische O-Lines zittern.

Auch interessant: ELF 2025: Die Playoff-Szenarien vor den finalen Spieltagen der Regular Season

