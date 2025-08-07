Aaron Donald hat seine NFL-Karriere 2024 offiziell beendet. Nun sorgt er mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen – ein Comeback bei den Los Angeles Rams scheint für ihn doch nicht völlig ausgeschlossen.

Aaron Donald dominierte bei den Los Angeles Rams: Super Bowl-Champion, dreimal Defensive Player of the Year, zehn Pro Bowls, achtmal First-Team All-Pro – eine Karriere voller Glanz und Rekorde.

2024 verabschiedete er sich aus dem NFL-Rampenlicht.

Nun bringt der Superstar mit einem Instagram-Kommentar frischen Schwung in die Gerüchteküche. Offenbar verfolgt auch er die Entwicklungen rund um die Dallas Cowboys, Jerry Jones und Micah Parsons genau.

Auf einer Fanpage der L.A. Rams äußerte er sich öffentlich zur Situation – und sorgt damit für reichlich Spekulationen um ein mögliches Comeback.

Die Fanpage postete ein bearbeitetes Bild, das Micah Parsons in einer Rams-Uniform zeigt – und genau darauf reagierte Donald mit einem vielsagenden Kommentar.