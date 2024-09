Houston Texans: Joe Mixon kritisiert NFL-Schiedsrichter nach Verletzung

Nach zwei Spieltagen fällt das erste Resümee jedoch ernüchternd aus. Massenweise Fälle in dem das "Hip-Drop-Tackle" immer noch angewandt wird, doch es fällt kein Pfiff. Die Schiedsrichter lassen passieren. Das sorgt für Aufregung.

Auch die genaue Strafe wurde deklariert: wer sich von hinten in die Knie und Beine eines Gegenspielers beim Tackling sacken lässt, kassiert für sein Team eine Strafe über 15 Yards und einen automatischen ersten Versuch für den Gegner. Eine drakonische Strafe, doch absichtlich gewählt, damit die Gesundheit mit sofortiger Wirkung geschützt wird.

Da in der Vergangenheit viele Verletzungen nach einem sogenannten "Hip-Drop-Tackle" entstanden sind, entschloss sich die Liga dazu, diese Art des zu Fallbringens fortan zu verbieten.

In jeder Offseason wird das NFL-Regelwerk überprüft und gegebenenfalls angepasst. Meist um Spieler zu schützen oder das Spiel spektakulärer zu gestalten.

Das Wichtigste in Kürze

Mixon ist am Knöchel verletzt. In der Wiederholung ist die schmerzhafte Aktion gut zu sehen. Es droht ein längerer Ausfall, mehr wird die ärztliche Untersuchung zeigen.

In Woche zwei wurde er gestoppt. Unfair. Gegen die Chicago Bears wurde Mixon mithilfe eines Hip-Drop-Tackles von Linebacker T.J. Edwards zu Fall gebracht. Zum großen Erstaunen flog keine Flagge.

Eines der Opfer ist Running Back Joe Mixon. Der Neuzugang der Houston Texans war in Woche eins gegen die Indianapolis Colts (29:27-Sieg) nicht zu stoppen. 159 Rushing Yards und einen Touchdown legte er auf.

Joe Mixon beschwert sich öffentlich

"Die NFL und die NFLPA haben eine neue, wichtige Regel eingeführt. Und das mit einem Grund. Es ist an der Zeit den Worten auch Taten folgen zu lassen", postete der verärgerte Texans RB auf "X".

Ein klarer Vorwurf an die Schiedsrichter, die sich noch nicht an die neuen Regeln halten und damit die Gesundheit der Spieler nicht schützen.

"Joe wurde eingeklemmt. Das Gewicht des Gegners knallte eindeutig auf seine Knöchel. Das sah nicht gut aus. Wir müssen jetzt schauen, wie es mit ihm weitergeht. Ich hoffe, er ist okay. Ich muss es mir nochmal genau anschauen, ob es ein Hip-Drop-Tackle war," konstatierte Texans-Head Coach DeMeco Ryans vielsagend direkt nach dem Spiel.

Mehrere Spieler wurden an den ersten zwei Spieltagen bereits so gestoppt und verletzten sich. Laut "CBS Sports" soll die NFL bereits intern zugegeben haben, das zwei Hip-Drop-Tackles hätten geahndet werden müssen. Wenn man sich die Bilder anschaut, sind es eigentlich sogar noch mehr. Wie zum Beispiel an Minnesota Vikings-Wide Receiver Jordan Addison, der jetzt auch ausfällt.